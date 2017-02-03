日期:2月3日消息，回到主場的休斯頓火箭迎來一段甜蜜賽程，可惜他們沒能把握住機會。在第四節領先20分的情況下火箭竟突然崩盤，他們以108比113不敵亞特蘭大老鷹。

在第三節拉開比分后火箭第四節乘勝追擊，安德森和戈登輪流投中三分球，他們打出11比2的進攻高潮，火箭在第四節還剩下8分27秒時以97比77領先20分。也許是興奮來得太快，火箭球員沒有給對手足夠的重視，大比分領先後他們忘記防守的重要性，這讓老鷹可以迅速追分。

小哈達威在末節手感火熱，連續投中三分，可火箭在防守上明顯缺乏針對性的調整，竟然沒有對小哈達威特別盯防。而且當老鷹掀起反撲高潮時，德安東尼沒有及時叫暫停，這也讓人有些看不懂。

事實上，火箭在比賽末段並不是沒有還擊的機會，只是他們沒有把握住。先是卡佩拉連續兩次搶到進攻籃板，可惜阿里扎、貝弗利都手感冰涼，他們的三分投籃雙雙打鐵。之後在被小哈達威劈扣后，卡佩拉被打懵了，底線發球竟然直接傳給巴澤摩爾，火箭就這樣揮霍了追分的良機。比賽的最後時刻，明明火箭有足夠的暫停次數，可德安東尼並沒有使用，結果球隊在場上一直打得很亂，這也讓人有些看不懂。火箭的球探報告一定是忽視了老鷹的逆轉能力，不久前他們還曾不可思議地逆轉過公牛。

看著火箭在末節痛失好局，這不禁讓人回想起這支球隊的過去。當年姚明效力火箭時，他們曾多次在末節上演過山車般的表現。2009年3月1日，他們就曾在末節揮霍17分領先被公牛逆轉，只不過那一次他們是在客場比賽。巧合的是，上一次火箭逆轉的親歷者姚明今天就在現場看球，他坐在場邊為明天的球衣退役準備，而火箭明天的對手正是公牛。

強如勇士本賽季也遭遇過20+逆轉，因此火箭的痛失好局並非全是壞事，這對他們是一次很好的提醒，可以讓球員們明白多少分的領先並不意味著勝券在握，只有當終場哨響時，他們才可以真正放鬆下來。

（Melody）