1 德甲 02-04 03:30 漢堡VS勒沃 平

德甲第19輪，主隊漢堡本賽季開賽來整體表現糟糕，較上賽季退步不小，前18輪3勝4平11負進15球失35球積13分暫列倒數第二，球隊上輪客場1-3負於暫列倒數第三的因戈爾施塔特，近6輪3勝3負狀態有所提升，尤其近兩個主場連勝，士氣提升不少。客隊勒沃庫森本賽季目前整體表現不佳，較上賽季同樣有所退步，前18輪7勝3平8負進28球失28球積24分暫列第9，球隊上輪主場2-3不敵暫排第13位的門興格拉德巴赫，近6輪2勝2平2負狀態依舊起伏不定。兩隊近4次交手，勒沃庫森3勝1平處絕對上風。亞盤初盤澳門0.80受半球1.06，較為客觀準確的體現了兩隊的實力狀態，受注后澳門目前0.76受半球1.10基本保持不變，但其他公司都一直保持主受平半，明顯傾向於主隊，對客隊幾無信心。歐賠方面，各公司開盤以來都稍有分散，並不統一，鑒於主隊場均進球不到1球的薄弱攻擊力來看，本場平局收場可能性較大。

5 西甲 02-04 03:45 拉科魯VS貝蒂斯 勝平

西甲第21輪，主隊拉科魯尼亞本賽季目前20戰4勝7平9負進25球失32球積19分暫列第16位，整體表現較上賽季毫無進步，依舊在中下游徘徊，球隊上輪客場1-3負於暫排第10為的埃爾瓦，近6輪1勝3平2負狀態仍不見明顯起色。客隊皇家貝蒂斯本賽季開賽來整體表現不佳，較上賽季稍有退步，前20輪6勝5平9負進21球失31球積23分暫列第13位，球隊上輪主場1-1與巴塞羅那戰平，近6輪2勝2平2負狀態起伏不定。兩隊各項比賽近4次碰面互有勝負整體打平。亞盤初盤澳門0.84平/半1.02，較為客觀準確的體現了兩隊的實力狀態，受注后目前澳門0.80平/半1.06持續支持主隊，各公司也整體與其一致，歐賠初賠立博2.10 3.25 3.60，即時2.05 3.10 3.80與整體亞盤統一，本場主隊可保不敗。

3 德乙 02-04 01:30 比勒費VS慕尼黑 勝平

4 德乙 02-04 01:30 菲爾特VS漢諾威 勝負

7 法乙 02-04 03:00 阿雅克VS克萊蒙 勝

8 法乙 02-04 03:00 阿弗爾VS聖紅星 勝

12 法乙 02-04 03:00 亞眠VS尼姆 勝平

13 法乙 02-04 03:00 拉瓦勒VS瓦朗謝 勝

14 法乙 02-04 03:00 蘭斯VS圖爾 勝平