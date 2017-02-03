圖集 新華社北京２月３日電 有觀點認為，辦各種會員卡其實經常不能完全用完額度，這或許是事實。但一項新研究稱，至少去健身房辦張會員卡可能讓你更好地堅持鍛煉，這項研究中的健身房會員不僅更經常進行鍛煉，健康狀況也更好。 美國艾奧瓦州立大學的研究人員近日在美國《科學公共圖書館·綜合》期刊上報告說，他們調查了約４００人的情況，其中約一半人是健身房會員，分析顯示，健身房會員參加有氧鍛煉的活躍程度比非會員高１４倍，達到體育運動健身指南中肌肉鍛煉要求的比率比非會員高１０倍。研究人員表示，健身房會員鍛煉得更多不奇怪，但差別如此之大實在讓人意外。 美國國民體育運動健身指南建議成年人每周進行１５０分鐘中等強度或７５分鐘高等強度有氧運動，例如快走或者跑步；並建議每周進行兩次舉重或其他加強肌肉的訓練。艾奧瓦州立大學的研究發現，參與調查的健身房會員中有７５％同時達到了這兩種鍛煉的推薦訓練量，而參與調查的非健身房成員中只有１８％的人同時達到。 健身房會員總體健康數據也好於非會員。根據調查，健身房會員平均腰圍比非會員要更小，休息狀態下會員比非會員平均心率每分鐘低５次，他們的心肺功能、血液循環和肌肉含量等數據也更好。 研究論文作者之一瓦倫·弗蘭克說，健身房成員之間互相鼓勵的氛圍、專業人士的指導，甚至是支付會費的經濟壓力都會刺激和鼓勵參與者更積極地鍛煉，這也許是健身房成員鍛煉更多、效果更好的原因。 +1 健身房非會員鍛煉艾奧瓦美國 【糾錯】 【糾錯】責任編輯：唐斕

新華社北京２月３日電 有觀點認為，辦各種會員卡其實經常不能完全用完額度，這或許是事實。但一項新研究稱，至少去健身房辦張會員卡可能讓你更好地堅持鍛煉，這項研究中的健身房會員不僅更經常進行鍛煉，健康狀況也更好。

美國艾奧瓦州立大學的研究人員近日在美國《科學公共圖書館·綜合》期刊上報告說，他們調查了約４００人的情況，其中約一半人是健身房會員，分析顯示，健身房會員參加有氧鍛煉的活躍程度比非會員高１４倍，達到體育運動健身指南中肌肉鍛煉要求的比率比非會員高１０倍。研究人員表示，健身房會員鍛煉得更多不奇怪，但差別如此之大實在讓人意外。

美國國民體育運動健身指南建議成年人每周進行１５０分鐘中等強度或７５分鐘高等強度有氧運動，例如快走或者跑步；並建議每周進行兩次舉重或其他加強肌肉的訓練。艾奧瓦州立大學的研究發現，參與調查的健身房會員中有７５％同時達到了這兩種鍛煉的推薦訓練量，而參與調查的非健身房成員中只有１８％的人同時達到。

健身房會員總體健康數據也好於非會員。根據調查，健身房會員平均腰圍比非會員要更小，休息狀態下會員比非會員平均心率每分鐘低５次，他們的心肺功能、血液循環和肌肉含量等數據也更好。

研究論文作者之一瓦倫·弗蘭克說，健身房成員之間互相鼓勵的氛圍、專業人士的指導，甚至是支付會費的經濟壓力都會刺激和鼓勵參與者更積極地鍛煉，這也許是健身房成員鍛煉更多、效果更好的原因。