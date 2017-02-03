圖集 新華社三亞２月３日電（記者鄭瑋娜）在剛剛過去的春節黃金周，三亞成為國內熱門旅遊目的地，接待遊客９５．７３萬人次。春節黃金周，三亞１２３０１旅遊服務熱線共受理旅遊投訴５１０件，按時辦結率１００％，回訪滿意率９４．５９％。 記者３日從三亞市民遊客中心獲悉，近日，消費者楊先生撥打旅遊服務熱線１２３０１反映，稱他在春園海鮮廣場一攤位購買一條石斑魚，商家稱重是１斤６兩，楊先生離開后，用自帶的彈簧秤稱重，發現石斑魚重量只有１斤２兩，認為商家有欺詐消費的行為。 接到投訴后，三亞旅遊、工商、旅遊警察、物價等部門採取聯合行動，立即趕往現場進行調查取證。經工商部門初步查明，涉事海鮮攤位攤主銷售海鮮時並非將海鮮單獨稱重，而是將籮筐與海鮮一同稱重，籮筐的重量也算作海鮮的重量。 三亞工商部門對涉事海鮮攤主依法做出吊銷營業執照的決定，並責令春園海鮮廣場管理方依照其管理規定對該缺斤短兩、欺詐消費者的海鮮經營戶做出清場處理。三亞承諾，旅遊違法違規行為一經發現，三亞將採取重拳打擊，絕不手軟。 春節黃金周期間，三亞市工商局共出動執法人員１０６４人次，檢查海鮮排檔９４８家次，水果攤點２４６０家次，旅遊購物點１０７個次，涉海企業１９個次，旅遊景點８８個次，其他旅遊場所１１７個次。責令立即停止無照經營行為４家，取締無照經營水果店１家，責令整改標識不規範海鮮排檔、水果攤５２家，約談價格超預警海鮮店７家，查處銷售國家保護水生、野生動物製品購物點２１家。 春節期間，三亞旅遊警察支隊共查處涉旅治安案件９起，行政拘留３人，查獲非法摩托艇７艘，非法快艇１艘。三亞交通運輸部門查處計程車違規行為４６起，３９名計程車駕駛員因嚴重違規被所屬公司開除。 +1 海鮮三亞石斑魚購物點行政拘留 【糾錯】 【糾錯】責任編輯：唐斕

新華社三亞２月３日電（記者鄭瑋娜）在剛剛過去的春節黃金周，三亞成為國內熱門旅遊目的地，接待遊客９５．７３萬人次。春節黃金周，三亞１２３０１旅遊服務熱線共受理旅遊投訴５１０件，按時辦結率１００％，回訪滿意率９４．５９％。

記者３日從三亞市民遊客中心獲悉，近日，消費者楊先生撥打旅遊服務熱線１２３０１反映，稱他在春園海鮮廣場一攤位購買一條石斑魚，商家稱重是１斤６兩，楊先生離開后，用自帶的彈簧秤稱重，發現石斑魚重量只有１斤２兩，認為商家有欺詐消費的行為。

接到投訴后，三亞旅遊、工商、旅遊警察、物價等部門採取聯合行動，立即趕往現場進行調查取證。經工商部門初步查明，涉事海鮮攤位攤主銷售海鮮時並非將海鮮單獨稱重，而是將籮筐與海鮮一同稱重，籮筐的重量也算作海鮮的重量。

三亞工商部門對涉事海鮮攤主依法做出吊銷營業執照的決定，並責令春園海鮮廣場管理方依照其管理規定對該缺斤短兩、欺詐消費者的海鮮經營戶做出清場處理。三亞承諾，旅遊違法違規行為一經發現，三亞將採取重拳打擊，絕不手軟。

春節黃金周期間，三亞市工商局共出動執法人員１０６４人次，檢查海鮮排檔９４８家次，水果攤點２４６０家次，旅遊購物點１０７個次，涉海企業１９個次，旅遊景點８８個次，其他旅遊場所１１７個次。責令立即停止無照經營行為４家，取締無照經營水果店１家，責令整改標識不規範海鮮排檔、水果攤５２家，約談價格超預警海鮮店７家，查處銷售國家保護水生、野生動物製品購物點２１家。

春節期間，三亞旅遊警察支隊共查處涉旅治安案件９起，行政拘留３人，查獲非法摩托艇７艘，非法快艇１艘。三亞交通運輸部門查處計程車違規行為４６起，３９名計程車駕駛員因嚴重違規被所屬公司開除。