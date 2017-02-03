圖集 新華社武漢２月３日電（記者梁建強）湖北一名男子李某為了「蹭免費」，２日晚竟酒後開車駛上了高速，並在應急車道內呼呼大睡。高速交警發現后，對其罰款２２００元、駕駛證記１８分。 據湖北省公安廳高速公路警察總隊二支隊麻城大隊介紹，２日２２時１０分許，麻城大隊民警巡邏至大廣高速公路２３６０公里附近時，發現一輛黑色小車開著雙閃停在應急車道內，民警立即停車查看情況。 民警敲打駕駛室玻璃許久，但未見車窗玻璃搖下。打開強光手電筒后，民警發現，車內僅有駕駛員一人，正在車裡呼呼大睡。看到強光后，駕駛員李某驚醒，並搖下車窗，民警聞到一股刺鼻的酒味，立即詢問駕駛員是否飲酒。李某承認自己晚上喝了酒，民警將其帶至大隊做進一步調查。 經測試，李某血液酒精含量達到酒後駕駛標準。被問起為何酒後駕駛，李某說，自己從黃石趕到麻城與朋友一起相聚，吃晚飯時喝了老米酒。飯後，朋友要招待他在麻城留宿，但李某覺得自己「沒喝多」，想到高速公路２日２４時后將結束免費，為「蹭免費」，他執意開車上路。 「沒想到，上高速開了不到兩公里，酒勁就上來了，於是就把車停在應急車道打算睡一會再走。」李某說，停車時自己還心存僥倖，想著這麼晚了，不會有交警執勤，只睡一會，應該也不會有危險。 查實后，民警對李某進行了嚴厲批評，並依法對其酒後駕駛、非緊急情況在應急車道內停車等兩項違法行為處以罰款２２００元、駕駛證記１８分、暫扣駕證６個月的處罰。 高速交警提醒，酒後駕駛，不僅違法，也會產生嚴重的安全隱患；高速公路應急救援車道是用於應急救援時特種車輛通行、車輛發生事故或故障臨時停泊的專用通道，不能用於停車休息。 +1 李某車道麻城應急酒後 【糾錯】 【糾錯】責任編輯：唐斕

新華社武漢２月３日電（記者梁建強）湖北一名男子李某為了「蹭免費」，２日晚竟酒後開車駛上了高速，並在應急車道內呼呼大睡。高速交警發現后，對其罰款２２００元、駕駛證記１８分。

據湖北省公安廳高速公路警察總隊二支隊麻城大隊介紹，２日２２時１０分許，麻城大隊民警巡邏至大廣高速公路２３６０公里附近時，發現一輛黑色小車開著雙閃停在應急車道內，民警立即停車查看情況。

民警敲打駕駛室玻璃許久，但未見車窗玻璃搖下。打開強光手電筒后，民警發現，車內僅有駕駛員一人，正在車裡呼呼大睡。看到強光后，駕駛員李某驚醒，並搖下車窗，民警聞到一股刺鼻的酒味，立即詢問駕駛員是否飲酒。李某承認自己晚上喝了酒，民警將其帶至大隊做進一步調查。

經測試，李某血液酒精含量達到酒後駕駛標準。被問起為何酒後駕駛，李某說，自己從黃石趕到麻城與朋友一起相聚，吃晚飯時喝了老米酒。飯後，朋友要招待他在麻城留宿，但李某覺得自己「沒喝多」，想到高速公路２日２４時后將結束免費，為「蹭免費」，他執意開車上路。

「沒想到，上高速開了不到兩公里，酒勁就上來了，於是就把車停在應急車道打算睡一會再走。」李某說，停車時自己還心存僥倖，想著這麼晚了，不會有交警執勤，只睡一會，應該也不會有危險。

查實后，民警對李某進行了嚴厲批評，並依法對其酒後駕駛、非緊急情況在應急車道內停車等兩項違法行為處以罰款２２００元、駕駛證記１８分、暫扣駕證６個月的處罰。

高速交警提醒，酒後駕駛，不僅違法，也會產生嚴重的安全隱患；高速公路應急救援車道是用於應急救援時特種車輛通行、車輛發生事故或故障臨時停泊的專用通道，不能用於停車休息。