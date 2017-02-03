我國公眾5日晚可賞浪漫天象：月「合」恆星畢宿五北京新浪網 (2017-02-03 13:16)
新華社天津２月３日電（記者 周潤健）天文專家介紹，一輪凸月６日將「合」恆星畢宿五。如果天氣晴朗，我國感興趣的公眾可在５日晚觀賞到這幕浪漫的星月童話。
月合恆星時，月亮和恆星在視覺上很靠近，無論對於觀賞還是攝影都是很有特點的天象。
天文專家介紹，畢宿五是金牛座的主星，位於金牛座的牛角頂，是一顆距離地球約６５光年的巨恆星。由於其內部的氫已經耗盡，畢宿五已是一顆紅巨星，靠燃燒氦來繼續維持發光發熱。畢宿五是我國古代四大航海之星之一（其他三顆是軒轅十四、心宿二與北落師門），是肉眼可見天空中最亮的２０顆恆星之一，亮度０．９等左右。因此，「月合畢宿五」可謂是星月交相輝映。
天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩表示，雖然６日凌晨兩者的角距離更近，但它們還在地平線以下，無法觀測到。我國的理想觀測時間為５日晚。
「感興趣的公眾當晚面向東南方天空，農曆正月初九的凸月高掛天宇，熠熠生輝，在月亮的東邊不遠處，微微發紅的畢宿五星與它相伴。星月相依，交相輝映，競放光芒。如果周圍環境足夠黑暗的話，二者近距離爭輝的畫面清晰度會更高。」趙之珩提示說。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
APPLE iPhone 2000mah．Apple iPad WIFI 64G．EPSON 原廠．原廠 無線 藍芽．Apple MacBook Pro 15吋．APPLE 筆電．rx100 電池 原廠．HP CB436A 原廠 碳粉匣．k810i 電池 原廠．HTC J 原廠電池．原廠色帶 S015611 LQ-690C．原廠電池．HP 原廠墨水匣 組合．Note 原廠車架．apple ipad 32g．HP ce310a 原廠黑色碳粉匣．g3 原廠 皮套．原廠 NB-11L 鋰電池．SONY z 原廠電池．samsung 原廠電池 MV800．Apple Bra．iphone 原廠耳機．Apple 抗菌鍵盤膜．聯強 原廠電池．Apple 無線滑鼠．原廠碳粉 CB436A．原廠 canon NB-5L 充電器．apple lightning 認證．ASUS 原廠筆電電池．Canon 原廠 NB-5L 鋰電池
外交部：希望日本就如何切實消除核泄漏事故影響作負責任說明【北京新浪網】
大冬會綜合：中國奪第三金 女子冰球獲第四【北京新浪網】
豐田汽車公司上調２０１６財年利潤預期【北京新浪網】
台媒：兩岸軍艦撞名「西寧」 未來很可能海上相遇【北京新浪網】
警方證實大理客棧老闆猥褻女客人 老闆被行拘十日【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》