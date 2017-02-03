新華社天津２月３日電（記者 周潤健）天文專家介紹，一輪凸月６日將「合」恆星畢宿五。如果天氣晴朗，我國感興趣的公眾可在５日晚觀賞到這幕浪漫的星月童話。

月合恆星時，月亮和恆星在視覺上很靠近，無論對於觀賞還是攝影都是很有特點的天象。

天文專家介紹，畢宿五是金牛座的主星，位於金牛座的牛角頂，是一顆距離地球約６５光年的巨恆星。由於其內部的氫已經耗盡，畢宿五已是一顆紅巨星，靠燃燒氦來繼續維持發光發熱。畢宿五是我國古代四大航海之星之一（其他三顆是軒轅十四、心宿二與北落師門），是肉眼可見天空中最亮的２０顆恆星之一，亮度０．９等左右。因此，「月合畢宿五」可謂是星月交相輝映。

天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩表示，雖然６日凌晨兩者的角距離更近，但它們還在地平線以下，無法觀測到。我國的理想觀測時間為５日晚。

「感興趣的公眾當晚面向東南方天空，農曆正月初九的凸月高掛天宇，熠熠生輝，在月亮的東邊不遠處，微微發紅的畢宿五星與它相伴。星月相依，交相輝映，競放光芒。如果周圍環境足夠黑暗的話，二者近距離爭輝的畫面清晰度會更高。」趙之珩提示說。