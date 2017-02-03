新華社西安２月３日電（記者陳昌奇、張晨俊）家住陝西省寶雞市陳倉區南峪村的何麥換近來格外忙碌，搬磚、運水泥、砌牆……自家院落里，另起房基的６間嶄新磚瓦房即將完工，老何難掩滿心的喜悅。

５４歲的何麥換，一直是村裡的貧困戶。多年來，他有一大半時間在田間地頭操勞，農閑時就去附近村鎮打零工，三口之家的何麥換一年總收入不足３０００元，有時連孩子的學費都難足額籌措。

自２０１５年底，大水川搞起了旅遊開發，住在公路旁的老何與妻子通過開辦農家旅館，２０１６年的收入就超過了３萬元，家裡的光景有了大變化，重新蓋起了新房子，準備迎接２０１７年的旅遊旺季。「大水川景區給山村帶來了人氣，在家門口就有了穩定收入，建起新房就是為了夏天能招待更多的遊客。」何麥換說。

大水川國際旅遊度假區涉及香泉鎮、坪頭鎮等１０多個村莊，登記在冊的２９７戶貧困戶中，何麥換就是其中的一戶。

「兩年前，來這裏做旅遊開發規劃時，當地群眾生活很苦。」大水川旅遊開發公司總經理晁虹說，景區內外安置的保潔、安保、服務員多數是當地群眾，現在遊客很難辨認出是當地貧困戶。

涵蓋大水川、靈寶峽、九龍山三大景區，總規劃面積９０平方公里的大水川國際旅遊度假區位於寶雞市隴山腹地，分別匯入嘉陵江、渭河流域的香泉河、通天河等６條河流發源於此。這裏曾是古絲綢之路關中通往甘肅天水的必經之路，被稱之為絲路要道，平均海拔２１００米左右，區域面積１７０７平方公里，人口達１３．７萬人之多，山大溝深、信息閉塞，是寶雞貧困人口最集中、貧困程度最深的區域。

２０１５年以來，依託大自然賦予的生態美景，當地全力打造集吃、住、行、游、購、娛於一體的旅遊產業集群，依託生態旅遊帶動困難群眾脫貧。短短一年多時間，大水川景區就累計完成投資２０多億元，是陝西首個當年建設，當年授牌的４Ａ級景區。累計接待各地遊客１６０萬人次，實現旅遊綜合收入過億元，安置就業人員２０００餘名，其中貧困家庭就業５００餘人。

大水川旅遊公司耗資３．６億元，打通西部山區通往外界的旅遊專線５１公里。為１１家貧困戶提供商鋪，並免除兩年房屋租金、水費，提供電力月使用額的４０％補貼等；陳倉區扶貧辦為開辦農家樂、家庭旅館的２５家貧困戶每戶落實扶貧補助資金２萬元。如今，依託大水川景區，「面朝黃土背朝天」的貧困戶有了脫貧門路。

寶雞市西部山區，特別是香泉鎮，交通不便、增收門路偏少是造成貧困的主要原因。陳倉區扶貧辦副主任張全課說：「大水川景區旅遊專線主幹道兩邊的１４８戶貧困戶有了發展農家樂和家庭旅館的機會；景區內有３５０名貧困人口實現了就業，月工資１８００元；交通設施的完善、人流的增加，方便了坪頭、香泉、赤沙鎮的群眾出行，農民的土蜂蜜、木耳、花椒、蘋果等特產銷售不再難。」

過去常年在城裡打工，管不上小孩，也照顧不上老人。在景區門口經營粉湯羊血的張文強說：「２０１６年４月至１０月，家裡的３個小吃門店收入就有十幾萬元。今年，我打算借旅遊開發的東風，再開幾家分店，和家人一起把生意做好。」

陳倉區區長王萬慶說，大水川通過「生態旅遊＋扶貧」的模式，實行「公司＋農戶＋協會」的產業帶動，降低了農民增收的風險，提高了山區農副產品的附加值，越來越多的外出務工人員回鄉創業，群眾也收穫了旅遊帶來的紅利，通過多種形式精準幫扶了２９７戶１０３６人。