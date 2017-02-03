新疆沙灣縣為專家人才發放春節「大禮包」北京新浪網 (2017-02-03 13:17)
亞心網訊（通訊員 蔚靖 李賀龍）近日，新疆沙灣縣為34名專家人才發放春節「大禮包」。
為進一步尊重人才，關心關愛人才，沙灣縣委人才工作領導小組、縣委組織部開展節前為專家人才發放春節「大禮包」活動，對全縣自治區第十批有突出專家，塔城地區級、縣級拔尖人才，塔城地區級、縣級高層次人才工作室領銜人等34名專家人才進行了慰問走訪。四個小組帶著《致全縣專家人才的慰問信》、慰問金、慰問品，深入鄉鎮、村隊專家人才家中、一線崗位上，送去節日的祝福。
「感謝組織對我的關心和節日祝福，我將倍加努力地為打造咱們沙灣縣旅遊休閑之都貢獻自己的力量。」自治區級突出貢獻專家邵成貴收到新春「大禮包」時激動地說。
地區級高層次人才工作室領銜人楊建梅向來訪領導這樣說：「我所做的就是一名人民教師應該做的，組織卻給了我這麼高的榮譽，給了關心，給了溫暖。感謝縣委組織部，感謝學校提供的平台，今後我將更加勤勉，擼起袖子干出新業績！」
此次發放春節「大禮包」活動，進一步凝聚了沙灣專家人才的智慧，調動了專家人才的積極性，也激發了各界人才為建設沙灣旅遊休閑之都作貢獻的決心和信心。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
APPLE iPhone 2000mah．Apple iPad WIFI 64G．EPSON 原廠．原廠 無線 藍芽．Apple MacBook Pro 15吋．APPLE 筆電．rx100 電池 原廠．HP CB436A 原廠 碳粉匣．k810i 電池 原廠．HTC J 原廠電池．原廠色帶 S015611 LQ-690C．原廠電池．HP 原廠墨水匣 組合．Note 原廠車架．apple ipad 32g．HP ce310a 原廠黑色碳粉匣．g3 原廠 皮套．原廠 NB-11L 鋰電池．SONY z 原廠電池．samsung 原廠電池 MV800．Apple Bra．iphone 原廠耳機．Apple 抗菌鍵盤膜．聯強 原廠電池．Apple 無線滑鼠．原廠碳粉 CB436A．原廠 canon NB-5L 充電器．apple lightning 認證．ASUS 原廠筆電電池．Canon 原廠 NB-5L 鋰電池
外交部：希望日本就如何切實消除核泄漏事故影響作負責任說明【北京新浪網】
大冬會綜合：中國奪第三金 女子冰球獲第四【北京新浪網】
豐田汽車公司上調２０１６財年利潤預期【北京新浪網】
台媒：兩岸軍艦撞名「西寧」 未來很可能海上相遇【北京新浪網】
警方證實大理客棧老闆猥褻女客人 老闆被行拘十日【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》