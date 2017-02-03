亞心網訊（通訊員 蔚靖 李賀龍）近日，新疆沙灣縣為34名專家人才發放春節「大禮包」。

為進一步尊重人才，關心關愛人才，沙灣縣委人才工作領導小組、縣委組織部開展節前為專家人才發放春節「大禮包」活動，對全縣自治區第十批有突出專家，塔城地區級、縣級拔尖人才，塔城地區級、縣級高層次人才工作室領銜人等34名專家人才進行了慰問走訪。四個小組帶著《致全縣專家人才的慰問信》、慰問金、慰問品，深入鄉鎮、村隊專家人才家中、一線崗位上，送去節日的祝福。

「感謝組織對我的關心和節日祝福，我將倍加努力地為打造咱們沙灣縣旅遊休閑之都貢獻自己的力量。」自治區級突出貢獻專家邵成貴收到新春「大禮包」時激動地說。

地區級高層次人才工作室領銜人楊建梅向來訪領導這樣說：「我所做的就是一名人民教師應該做的，組織卻給了我這麼高的榮譽，給了關心，給了溫暖。感謝縣委組織部，感謝學校提供的平台，今後我將更加勤勉，擼起袖子干出新業績！」

此次發放春節「大禮包」活動，進一步凝聚了沙灣專家人才的智慧，調動了專家人才的積極性，也激發了各界人才為建設沙灣旅遊休閑之都作貢獻的決心和信心。