亞心網訊(通訊員 王麗麗 何曉燕)2月1日上午，和靜縣中等職業學校校長艾尼·加帕爾、副校長艾買爾江、黨政辦主任何曉燕以及法治安全處主任張鵬四人一行，分別向和靜縣公安局刑偵大隊城區中隊、學校附近公安便民服務站、兵團第二師駐和靜縣維穩連隊開展慰問活動，並向他們致以新春的問候和節日的祝福。

在慰問走訪中，和靜縣中等職業學校一行每到一處，既帶去了全校師生的熱情問候，又對長期以來學校得到廣大公安幹警和維穩官兵們的保駕護航表示感謝，感謝他們為和靜縣中等職業學校創造了良好的周邊環境，併為公安幹警和官兵送去了生活物資。

艾尼·加帕爾校長指出，學校的持續發展離不開各位幹警的保駕護航，今後將長期與建立 「團結友好，平等互助，生動活潑，講求實效」的良好關係。學校也將一如既往的做好校園安全工作，形成長效機制，創建安全、和諧的校園環境。

公安幹警和維穩官兵們對和靜縣中等職業學校的慰問表示感謝，並承諾在今後的工作中，將以更加飽滿的精神、高昂的鬥志，全力投入到當前的社會安保維穩工作中去，用實際行動回報轄區人民的厚望，切實履行職責，維護社會穩定。