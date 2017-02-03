新疆呼圖壁縣農村電子商務發展態勢良好北京新浪網 (2017-02-03 13:17)
亞心網訊（通訊員 霍爾蘭·卡汗報導）「網上銷售我們今年是第一次接觸，抱著試一試的這個心理，通過網路宣傳，有烏魯木齊的，有本地的，客商特別多，今年我們2000多畝地辣椒全部銷售完了。」呼圖壁縣大豐鎮樹窩子樹蓮山食品有限公司負責人楊建發告訴筆者。
近兩年來，隨著宏觀市場和縣域經濟的發展，呼圖壁縣以開拓農村電子商務和發展農產品電子商務為重點，充分發揮傳統產業和經營網點優勢，大力發展「互聯網+農業」產業，有效拓寬了農產品銷售渠道，促進了農牧民群眾增收致富。為形成全社會關注、參與和促進農村電子商務發展的濃厚氛圍，該縣各鄉鎮、村有意願發展農村電子商務人員開展培訓，將農村電子商務創業者納入到農村實用人才重點培養；呼圖壁縣勞動就業局依託勞動力就業轉移平台，同合縱網路傳媒有限公司打造農村電子商務平台農惠網，並在各鄉鎮、各村建立農村電子商務服務站和勞動力轉移就業服務中心，推進農產品網上購銷常態化對接。依託線上電商平台，將農民所需的各類商品配送下去把農民需賣的農副產品運出來，完成了農村最後一公里電子商務的物流體系。
目前，部分本土特色農副產品，農家干豆角、蘋果乾、手工布鞋、紅棗、干辣皮子、麵粉、民族工藝品等已經進駐到農村電子商務平台上銷售。
據悉，目前，該縣已有電子互聯網公司12家，快遞物流公司12家，規模電子商務平台類企業2家，已有淘寶註冊網店100餘家。苗木花卉、奶業、棉紡、民族刺繡、有機小米、白酒等特色產業線上線下銷售已形成比較完整的產品鏈，實現傳統行業與互聯網行業的有效結合。
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