新疆呼圖壁縣鄰里鄉親見面會讓鄰居不再陌生北京新浪網 (2017-02-03 13:17)
亞心網訊（通訊員 徐英英報導）「是鄰居，卻不相識；是街坊，卻只在網上交流……這是許多社區里年輕街坊鄰居的「相處之道」。然而近日，呼圖壁縣奧萊小鎮舉辦的鄰里鄉親見面會打破了鄰里之間的沉默。
近日，呼圖壁縣奧萊小鎮的鄰居們坐在了一起，大家一起品美食、觀歌舞、玩遊戲，交朋友，親切交流，其樂融融好似一家人。「鄰里見面會」為同住一個小區的業主搭建了一個相互認識和了解的平台。
業主彭志田 「今天參加鄰里鄉親見面會，我感到無比快樂，作為業主，我體會到了奧萊小鎮在踐行縣委縣政府提出的四季花城，頤養孝城，和諧之城的城市發展目標和理念，我相信在這樣的品質小區，我們鄰里和諧，共為呼圖壁的發展貢獻我們的力量。」
此次活動旨在讓大家相互認識，及早溝通，儘快建立鄰里之間的友誼，展示奧萊小鎮的服務理念，響應呼圖壁縣黨委政府的號召，建立和諧呼圖壁縣共建和諧的奧萊小鎮打下良好的基礎。
新疆景化城奧萊房地產開發有限公司副總經理任賢廣 「話說遠親不如近鄰，近鄰不如對門，通過今天的活動，相信大家互相生活當中能夠更加和諧，更加美滿。」
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