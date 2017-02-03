新疆呼圖壁縣：寒假來書香濃北京新浪網 (2017-02-03 13:17)
亞心網訊（通訊員 霍爾蘭報導）進入寒假以來，呼圖壁縣圖書館、新華書店人頭攢動，不少學生把書店當成第二課堂，精心挑選自己喜歡的書籍，給自己「充電
近日，筆者在呼圖壁縣新華書店看到書店的休息區、書架邊到處都坐滿了前來讀書的學生，他們有的和家長一道，有的與同學一起，手裡捧著各種圖書看得津津有味，書店裡充滿著濃厚的讀書氛圍。
同一天，筆者在呼圖壁縣圖書館看到 有的學生席地而坐感受閱讀興趣，有的專心致志看書，有的在電腦上查資料，還有的把寒假作業帶到書店來完成。
據圖書館工作人員哈爾哈西介紹，中小學校放寒假以來，到書店看書買書的人明顯增多，其中大部分是學生。
家長李女士告訴記者，」一方面把孩子放到圖書館我們也放心，另一方，帶孩子來看看書，擴展一下知識面。
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