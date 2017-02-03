亞心網訊（通訊員 王俊梅）「了解一下就放心了，現在黨的服務真是貼心啊！」尋聲而去，原來是駐和碩縣艾勒斯特村工作隊邀請縣疾控中心醫療隊正在烏什塔拉鄉分銷店「巴扎」舉辦以「創造沒有一個麻風的世界」為主題暨第64個「世界防治麻風病日」宣傳活動。

活動現場，縣疾控中心、縣交通局同志設諮詢台、醫療服務台，派志願者發放各類宣傳單冊，此次宣傳活動旨在呼籲全社會共同關注麻風病患者及畸殘者這一特殊群體，提高群眾對麻風病的認識以及防病意識。

縣疾控中心黨支部書記、第三批駐村工作隊隊長莫曉慶說：「今年春節我們工作隊會和大家一起過年，堅守崗位，我們工作隊員在哪裡，哪裡就是家。過年了為了保證大家有個健康的身體，我們請來了醫療小分隊，給大家免費健康體檢。另外，我們也準備了對聯、燈籠、福貼、彩旗等，與大家一起營造濃濃的年味兒！」