亞心網訊（通訊員 胡玉萍）人常說：「年年歲歲花相似」，而今年春節的一些「年味」形式倒與往年有不同之處，筆者發現福海縣農牧民黨員置辦各類「年貨」同時，更加「青睞」於讀讀書、看看報、學學技術等這些「精神年貨」。

「現在國家政策那麼好，新一年了打算再好好的謀劃開春后怎麼干？」「我和媳婦都商量好了，今年再把蔬菜大棚弄弄，做好反季節蔬菜種植」「我每天都在關注央視新聞，打算今年再擴大下養殖規模」……1月28日大年初一，村裡的群眾在互相串門拜年時，紛紛如是說。

隨著「互聯網+」時代的到來，各鄉鎮場的農牧民黨員充分利用電腦、手機、電視等平台，爭趕「網路書香過大年」的時髦。「通過電子書，關注的『創業致富網』、科技頻道等平台學習，真是能學到不少東西呢，還特別實用。」受益其中的農牧民黨員感慨地說到。

春節期間，福海縣各鄉鎮場農牧民黨員也都收穫了別樣「精神年貨」，縣四套班子領導帶頭分赴7個鄉鎮場的村（社區、分場）、冬牧場等地方，走訪慰問貧困戶、「四老」人員、堅守在一線駐村幹部，將黨的關懷和溫暖送到農牧民黨員心坎上。

春節前夕，齊干吉迭鄉冬牧場十多戶牧民收到了一份「年貨大禮包」，鄉里「暖心惠民冬季宣講團」深入冬牧場，通過通俗易懂的語言和事例，向牧民宣傳解讀自治區、地區和縣上各項會議精神內容，並了解掌握牧民生產生活現狀，實地查看了牧道建設和冬牧場飼草料儲備等情況。還為每戶牧民送上了保暖衣物。

全縣各級黨組織、派出單位領導幹部在春節期間，積極主動深入到貧困戶、結對村（戶），與村民促膝交談，談生產、聊生活、話增收，零距離地向農牧民群眾解讀黨的各項惠民政策，並送上惠民政策宣傳單、科技書籍、光碟等助力增收致富的「精神年貨」。

如今，各村農牧民群眾在參加完每周一雷打不動的升國旗儀式后，都會在村級文化活動室，跳跳舞、看看書、網上沖衝浪，查查資料，還有的在活動室下下棋、打打乒乓球，看看紅色電影……精神文化生活豐富多彩。