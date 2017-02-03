新疆托里縣春節后首個工作日舉行升國旗儀式北京新浪網 (2017-02-03 13:17)
亞心網訊（通訊員 陳路蔓 李邊疆攝影報導）2月3日，春節長假后的第一個工作日，托里縣縣直各單位幹部職工、學校師生代表等齊聚在旗杆下，參加升旗儀式。
此次升國旗儀式旨在激勵全縣各族幹部職工在新的一年中，進一步堅定信心、凝聚力量、鼓足幹勁、共謀發展，為2017年各項工作順利開展打好開局。
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