亞心網訊（通訊員 陳路蔓 李邊疆攝影報導）2月3日，春節長假后的第一個工作日，托里縣縣直各單位幹部職工、學校師生代表等齊聚在旗杆下，參加升旗儀式。

此次升國旗儀式旨在激勵全縣各族幹部職工在新的一年中，進一步堅定信心、凝聚力量、鼓足幹勁、共謀發展，為2017年各項工作順利開展打好開局。