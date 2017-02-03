NBA明星賽三分球大賽名單公布，上屆冠軍Klay Thompson再度參加，目標成為史上第7位衛冕三分球王的球員。

Thompson在上屆比賽以27分力壓「浪花兄弟」隊友Stephen Curry拿下三分王寶座，本季目前為止三分球命中率為46.6，並曾有三節狂砍60分的「湯神」級演出，且前次最大對手Curry本屆並未參賽，Thompson衛冕呼聲極高。

NBA史上共有6位成功衛冕三分球大賽的球員，分別是傳奇球星「大鳥」Larry Bird、Craig Hodges、Mark Price、Jeff Hornacek、Peja Stojaković和Jason Kapono，其中Bird和Hodges更是創下了三連霸的紀錄，若Thompson成功衛冕將成為史上第7人。

不過Thompson想衛冕可得先問問其餘參賽者同不同意，Kyrie Irving（39.5％）、Eric Gordon（38.6％）、C.J. McCollum（42.3％）、Kyle Lowry（42.7％）、Kemba Walker（40.2％）、Wesley Matthews（38.1％）、Nick Young（42.4 %）三分球命中率皆有一定水準。

其中Irving是2013年三分球大賽冠軍，而Gordon本季至今已投進170記三分球，在聯盟中僅次於Curry，其餘球員也都是一流射手，參賽目的絕非是來陪榜演出。

本屆明星賽活動在紐奧良舉行，三分球大賽將於2月18日登場，球迷們敬請期待。