高志鵬看膩台幣 洪秀柱冷冷回了這三個字NOWnews今日新聞 (2017-02-03 13:23)
民進黨立委高志鵬日前在臉書上表示，現在新台幣還印有孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像，甚至是獨裁者，「有些朋友說都看膩了」，他將推動修法，設立「國幣（設計）委員會」，推動「新」台幣設計運動。對此，國民黨主席洪秀柱今（3）日受訪時只回了三個字，「神經病」。
高志鵬去年在立法院提案廢除向國父遺像行禮，引發爭議，今年又在農曆年前在臉書上PO文說要推動「新台幣」設計運動運動。高表示，過年準備換新鈔包紅包，「有些朋友說都看膩了」，是不是該換了？
高志鵬說，現在鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像，甚至獨裁者，硬幣也是大頭，「一元復始，沒有更新」。他也調侃說，最近國民黨選黨主席，人人都在「緬懷蔣經國」，但藍營執政時也沒想過要把蔣經國放上去。
對於高志鵬提出的想法，引來網友一片撻伐說，「請先把經濟搞好，可以嗎？」、「民進黨不搞意識形態會死嗎？」、「換鈔經費先從提案人的薪水裡先扣如何？」但也有網友表示贊同，「換台灣夜市跟地標是可以增加財政 ，是非常幫助觀光」、「反正不要殺人魔、蘿莉控就好」。
而此提議也引發國民黨的批評，前總統府副秘書長羅智強昨日在臉書上指出，換鈔需要新台幣15億元，是否可以從「看膩」新台幣的立委薪水中扣？而洪秀柱3日出席國民黨台北市黨部新春團拜時被問及此事，直接冷冷回了三字，「神經病」。
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