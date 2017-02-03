日期:2月3日，據美媒體報導，隨著馬刺在場以102-86戰勝76人，馬刺主帥格雷格-波波維奇的執教勝場數達到1127場，從而追平了爵士隊傳奇主帥傑里-斯隆在一支球隊的執教勝場數紀錄。

今年是波波維奇執教馬刺隊的第21個賽季。

截至目前，波波維奇的生涯執教勝場數在NBA歷史上排名第7位，排在他之前的6位依次是：唐-尼爾森、蘭尼-威爾肯斯、傑里-斯隆、帕特-萊利、喬治-卡爾和菲爾-傑克遜。

本周日，馬刺隊將在主場迎戰掘金隊，馬刺隊在爭取三連勝的同時，也希望能讓波波維奇在一支球隊的執教勝場數超過傑里-斯隆。

馬刺隊在過去13次與掘金隊的交手中贏了12次，波波維奇在本周末超越斯隆的概率很高。

（羅森）