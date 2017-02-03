茫茫人海中尋找溫格 都是穆帥「惹的禍」……北京新浪網 (2017-02-03 13:28)
日期:本周六20點30分，英超迎來焦點大戰，切爾西主場對陣阿森納。在比賽前，一個有趣的話題是：溫格坐哪兒？
根據安排，溫格在這場比賽中將坐在斯坦福橋東看台的某個專座上，他因為推搡裁判還處在禁賽期，無法在教練席指揮，但由於足總許可他在賽前、半場和賽後進入更衣室，因此需要在球場內給他找個座位。
以往被罰離教練區的主教練，可以隨便到看台上找個座位看球，但這個規矩被穆里尼奧給「壞了」。2013年穆帥在切爾西的一場比賽中被罰下后，直接到教練區后一排找了個座位，並在那裡指手畫腳、歡呼雀躍，和沒被罰下也沒啥區別。英超的看台離球場近，要是被罰下的主帥都在教練席后找座，那罰不罰下也沒太大意義了，於是英足總因此修訂規則，被禁入教練區的主帥們，都必須有指定區域(一般要遠離替補席)落座才行。
這樣一來，周六的斯坦福橋之戰，現場導播和攝像們就又多了一個任務：但人海茫茫的斯坦福橋東看台尋找溫格。當然，對他們來說，這也許不是什麼難事，而球迷們能從另一個視角看到槍手主帥，想必感覺也是挺新奇的……
(legion)
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
福原愛今東京迪士尼辦婚禮 王楠全家到場祝賀【北京新浪網】
庫里解釋放棄三分賽原因:已成勇士隊內較量【北京新浪網】
[夢之隊網]大樂透第17013期推薦匯總【北京新浪網】
男子中大樂透2481萬失眠整夜 扮"財神"領獎-圖【北京新浪網】
庫里35分勇士加時失利 考神准三雙國王止連敗【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》