日期:本周六20點30分，英超迎來焦點大戰，切爾西主場對陣阿森納。在比賽前，一個有趣的話題是：溫格坐哪兒？

根據安排，溫格在這場比賽中將坐在斯坦福橋東看台的某個專座上，他因為推搡裁判還處在禁賽期，無法在教練席指揮，但由於足總許可他在賽前、半場和賽後進入更衣室，因此需要在球場內給他找個座位。

以往被罰離教練區的主教練，可以隨便到看台上找個座位看球，但這個規矩被穆里尼奧給「壞了」。2013年穆帥在切爾西的一場比賽中被罰下后，直接到教練區后一排找了個座位，並在那裡指手畫腳、歡呼雀躍，和沒被罰下也沒啥區別。英超的看台離球場近，要是被罰下的主帥都在教練席后找座，那罰不罰下也沒太大意義了，於是英足總因此修訂規則，被禁入教練區的主帥們，都必須有指定區域(一般要遠離替補席)落座才行。

這樣一來，周六的斯坦福橋之戰，現場導播和攝像們就又多了一個任務：但人海茫茫的斯坦福橋東看台尋找溫格。當然，對他們來說，這也許不是什麼難事，而球迷們能從另一個視角看到槍手主帥，想必感覺也是挺新奇的……

(legion)