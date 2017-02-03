情人節 《Mstar》二月主打星BIGBANG中央社 (2017-02-03 13:13)
（中央社記者韓婷婷台北2017年2月3日電）浪漫情人節將至，遊戲廠推應景新內容，《Mstar》推出二月主打星，帶來韓國男子天團BIGBANG與玩家共舞 共享浪漫情人節。「甜蜜情人永恆夜」、「奇幻夢遊仙境」活動也將浪漫登場。
抒情歌曲「LAST DANCE」，以G-DRAGON 感性抒情的歌聲開啟序幕，「LAST DANCE」是一首充滿BIGBANG特色的慢節奏R&B歌曲，深情款款地描述所愛的人事物離去，溫柔深情的歌聲令人印象深刻。
同時為搭配本月主打星活動，只要挑戰10 次「LAST DANCE」，即可獲得『BIGBANG』稱號。此外，《Mstar》營運團隊特別推出浪漫甜蜜獻禮「甜蜜情人永恆夜」、「奇幻夢遊仙境」等浪漫活動，玩家只要於每日累計登入遊戲時間滿30分鐘，即可獲得「童話懷錶」，可兌換對應好禮，有機會獲得「無限銀色情侶戒指」。
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