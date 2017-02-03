（中央社記者江明晏台北2017年2月2日電）MWC將在月底登場，消息指出，各大廠高階機今年露臉不多，傳宏達電（2498）將推不只1款中階機，科技部落客爆料，今年4月發表會上，宏達電旗艦、Vive新品可望「應有盡有」。



2017全球行動通訊大會（MWC 2017）將會在2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，這個一年一度的全球盛事堪稱旗艦機發表旺季，但今年各科技品牌狀況略有不同，LG以高階G6打頭陣，三星和華為傳出將以平板相關裝置搶進，SONY則會以中低階款亮相。



科技部落客@upleaks透露，「宏達電在MWC上發布的只有幾款中階機，沒有Ocean(高階旗艦)、Vive新品（指的並不是Vive繼任者）也應該沒有。還是期待4月的發布會吧，應有盡有。」



言下之意，宏達電可能會在今年4月舉行發表會，不排除將端出年度旗艦機以及Vive新品或其他VR產品，但消息尚未獲得宏達電證實。