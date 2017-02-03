中碳向越鋼買輕油製苯 1250噸抵台中央社 (2017-02-03 12:58)
（中央社記者潘智義台北2017年2月3日電）苯價維持高檔，中碳公司（1723）指出，向越鋼購買輕油製苯，第1船1250噸已於1月抵台，第2船可望在2月中裝船。
中碳表示，油價上揚帶動相關系列產品價格上漲，苯價在去年11月以前每噸約600美元，但12月已來到每噸800多美元，今年1月苯價再漲，更一度突破每噸1千美元，隨後回檔再漲，目前每噸仍逾900美元。
中碳輕油提純廠設計年產能12萬噸，中鋼（2002）、中龍可供應原料輕油約9萬多噸，剩下部分外購，越鋼煉焦副產品輕油正可供應中碳。
關鍵字：
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ohoh-mini 孕婦裝】輕鬆揹心貼心組合(安撫卡+格紋卡)
- SMAPO 聲寶10公斤 單槽定頻全自動洗衣機 ES-A10F(Q)
- 【KMK天然寶石】奇幻境遇(巴西天然芙蓉玉髓-項鍊)
- DZRZVD杜戛地【13077男款】兩件式外套【任選兩件】
- Arnold Palmer 紫光花曲 加大床包兩用被四件組
- 機械錶自動上鍊盒 1旋2入錶座轉動 高質感碳纖維 - 黑色
- 【TECO東元】24型低藍光LED液晶電視TL24K1TRE+TS1301TRA2
- LEXKING 迷你復古打字機白光機械鍵盤 青軸 紅
- 沙發床 雙人 賞品味 沙發椅 椅的世界
- KERBHOLZ 原木手錶 Adelheid－楓木/25mm (真皮錶帶)
連自己人也不放過？特斯拉邁入全面充電收費階段！【北京新浪網】
《西遊·伏妖篇》單日跌48.1% 為何沒成票房神話?【北京新浪網】
春節加碼 大樂透今加開210組百萬紅包、頭獎衝破2億【NOWnews今日新聞】
雅虎終於死了：從1000億到破產賤賣，最後連名字都沒保住【北京新浪網】
春節催生413位百萬富翁 大樂透今續加開百萬紅包【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》