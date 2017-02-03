（中央社記者潘智義台北2017年2月3日電）苯價維持高檔，中碳公司（1723）指出，向越鋼購買輕油製苯，第1船1250噸已於1月抵台，第2船可望在2月中裝船。



中碳表示，油價上揚帶動相關系列產品價格上漲，苯價在去年11月以前每噸約600美元，但12月已來到每噸800多美元，今年1月苯價再漲，更一度突破每噸1千美元，隨後回檔再漲，目前每噸仍逾900美元。



中碳輕油提純廠設計年產能12萬噸，中鋼（2002）、中龍可供應原料輕油約9萬多噸，剩下部分外購，越鋼煉焦副產品輕油正可供應中碳。