澎湖男子病發 海巡馳援送醫中央社 (2017-02-03 13:08)
（中央社澎湖縣3日電）澎湖將軍離島一名許姓男子疑因中風，澎湖海巡隊頂著強風緊急馳赴後送，平安將患者與家屬護送至馬公三總就醫。
澎湖海巡隊今天上午近9時許接獲第13巡防區的通報指出，望安將軍離島一名56歲許姓男子疑因中風，經衛生所診療，需後送本島，請求派艇協助救援。
澎湖海巡隊通報在海上執行巡邏的巡防艇直接馳赴救援，順利地在不到2個小時內，將患者、家屬和隨行醫護人員等護送至馬公，交由消防局救護車轉送三總澎湖分院進一步治療。1060203
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