（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中大雅上楓國小學童，畢業後就讀學區國中須另租賃專車，當地市議員要求給學子一條便利求學路，經市府協調，13日開學日，學子將可搭乘直達公車上學。



大雅區楓樹腳的上楓國小，學區隸屬大華國中，但因兩校之間沒有公車直達，上楓國小校長郭國澄指出，住在上楓國小附近的畢業生，為了要到大華國中就讀，多年來都是倚靠學生專車，每月每人須額外支出新台幣980元至1401元不等的車資。



大華國中校長林勝結表示，去年12月，校方接獲客運業者告知，因應一例一休政策，公司員額無法應付額外作業，故將停駛學生專車，造成300多個學生、100多個家長困擾。



台中市議員吳顯森表示，接獲家長陳情後，立刻召開協調會邀集校方、市府、客運業者等相關單位協調，自1月起，不斷以電話聯繫相關單位，解決學生通勤的問題。



吳顯森指出，台中市有10公里公車免費里程的政策，且還可行駛至苑里等外縣市，但卻有學生上下學必須額外支付車資的狀況，他要求相關單位提供學生一條便利的求學路。



台中市交通局長王義川表示，交通局與豐原、東南等客運業者積極協商，促成豐原客運220路行經大華國中的美事，自13日開學日起，大雅區楓樹腳等地區的國小畢業生，就可在上下學通勤時段搭乘直達大華國中的公車。



王義川指出，至於從神岡地區新庄、圳堵地區前往大華國中就讀的學生，交通局正努力協調東南客運調整98路公車遶駛大華國中。



王義川說，市府改革公車路網，以學生通勤需求為導向，配合學生上下學時段，協調路線、班次，希望讓學生都能享受到10公里免費的政策，減少家長經濟壓力、自行接送可能造成的事故。1060203