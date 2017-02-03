湯瑪斯柯瑞跟杜蘭特 當選NBA一月最佳球員中廣新聞網 (2017-02-03 13:10)
美國職籃NBA宣布波士頓塞爾提克的後衛湯瑪斯當選聯盟一月份的東區最佳球員，而西區最佳球員榮耀則由金州勇士的杜蘭特跟柯瑞一同獲獎。一月份的東區最佳新秀還是七六人的恩比德，西區則是太陽的前鋒克里斯。
（陳楷報導）
湯瑪斯一月份14場球命中率.497，三分線.432，罰球命中率也突破九成四，平均每場得分32.9分聯盟最高，助攻6.9次則排名東區第五。身高只有175公分的湯瑪斯已經連續33場得分超過20分，本季平均29.7分距離原本由拉瑞博德保持的塞爾提克隊史紀錄只差0.2分。
至於柯瑞跟杜蘭特則幫勇士一月份打下12勝2敗排名聯盟第一，杜蘭特一月份平均27.4分、阻攻2.1次排名西區第二，命中率.565外帶7.1個籃板跟4.6次助攻。柯瑞一月份投進62個三分球聯盟最多，平均27.8分助攻6.9次。
七六人的恩比德雖然沒有入選明星賽但連續三個月蟬聯東區最佳新秀，一月份七六人15場比賽恩比德只打了九場就拿下七勝，平均23.4分9.1籃板阻攻2.6次。西區一月最佳新秀則是太陽的克里斯，平均8.3分、3.6籃板外帶1.4次抄截。恩比德跟克里斯都將參加明星週末的新秀挑戰賽。
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