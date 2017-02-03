遭新光醫院減少業務 江守山求償敗訴中央社 (2017-02-03 13:00)
（中央社記者劉世怡台北3日電）腎臟科醫師江守山不滿新光醫院要求他主動請辭並減薪，提出民事訴訟，求償新台幣逾300萬元。一審判江守山敗訴，經上訴，台灣高等法院今天駁回上訴，江守山仍敗訴，還可上訴。
判決指出，江守山主張在新光醫院擔任主治醫師逾20年，但醫院卻在民國102年間以院內醫師醫療品質小組會議決議為由，要求他應自動請辭，否則就要終止雙方聘僱契約。
江守山採取法律手段，獲得法院假處分，讓江守山暫時保住主治醫師職位，但醫院在這一年多假處分期間，只安排每週一次門診，未安排他執行住院病患診治及洗腎室等業務，導致他原本月薪逾42萬元，變成僅22萬元，因此提出民事訴訟，要求醫院給付薪水差額逾300萬元。
一審審理後，採信醫院的說法，認為醫院確實支付薪水，雙方為委任關係，合約無特定每週門診次數或醫療業務數量約定，判江守山敗訴。1060203
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