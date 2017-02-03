聯邦杯世界組 中華隊下週前進俄羅斯中廣新聞網 (2017-02-03 13:10)
WTA女子網球臺灣公開賽，經過兩輪的單雙打賽事後，張凱貞、李亞軒、詹謹瑋跟徐竫雯都出局，四位選手下週將前往莫斯科參加2017年聯邦杯世界團體女子網球賽，迎戰世界第四的俄羅斯，地主俄羅斯排出三位沒有聯邦杯經驗的小將把關。
（陳楷報導）
中華隊去年在亞大一級奪冠又挑戰波蘭成功，但首次晉級世界組二級出戰俄羅斯，世界級名將詹詠然、詹皓晴跟謝淑薇卻都沒有接受徵召，唯一連任的張凱貞說隊友都不來，連對手大滿貫冠軍范絲妮娜都嚇到。
不過去年意外降級的俄羅斯改變戰略，雖然目前擁有七名世界排名一百名內的好手，最後卻只徵召了單打37位、雙打第六的老將馬卡洛娃，帶領三位不滿20歲的年輕小將聯邦杯初體驗。
其中18歲的布琳可娃是前年溫布敦青少女亞軍，但去年轉入職業後排名已經達到157名，跟185公分的維克莉安塞娃都在今年澳網四連勝，從會外打到會內第二輪才輸球，維克莉安塞娃本週在聖彼得堡拿外卡還闖進八強。而年紀最小的凱琳絲卡雅曾經排名世界青少年第三，拿過澳網雙打冠軍、美網亞軍跟法網單打亞軍。
中華隊上次跟俄羅斯在聯邦杯交手是1985年，本屆年紀最大的詹謹瑋才剛出生，帶領張凱貞、徐竫雯跟李亞軒上場。目前中華隊的女子團體網球排名世界第16，是亞洲排名最高的國家。
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