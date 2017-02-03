KMT/中評鏡頭：吳敦義潛水艇作戰展現爆發力中央日報 (2017-02-03 12:19)
國民黨黨主席選舉，將於4月5日、6日兩天領表，4月6日至15日進行連署；5月20日投開票，已有5人表態角逐，分別是黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前首席副主席詹啟賢、吳敦義以及台北農產運銷公司總經理韓國瑜。
中評社桃園2月3日報導，國民黨桃園市議長邱奕勝2日晚間在中壢海豐餐廳席開9桌喝春酒，出席都是桃園藍營地方要角，唯一邀請重量級貴賓就是吳敦義，幫忙拉抬造勢不言可喻。
透過國民黨桃園市議長邱奕勝的居中安排，可以看到桃園藍營少見全員到齊，這也看出吳敦義的潛水艇作戰，外界不知道其基層實力，現在距離選舉腳步近，開始展現爆發力。（閻光濤編）
【中央網路報】
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上一則：國民黨台北市黨部新春團拜
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