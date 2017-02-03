KMT/中評現場：洪秀柱憶跳上桌與賴清德對罵往事中央日報 (2017-02-03 12:19)
國民黨5月20日舉行黨主席投票，洪秀柱爭取連任，過年期間與對手吳敦義、前副主席詹啟賢、副主席郝龍斌、台北農產運銷公司總經理韓國瑜一樣勤跑基層。新成立的台灣新支柱青年後援會2日舉行座談，出席的有高中生、本科生，也有在美國西雅圖、意大利留學，返回過年的台灣 留學生。
中評社台北2月3日報導，洪秀柱約下午4時30分抵達，一進場就受到成員起立鼓掌問好，她知道與會成員大多在17至20多歲之間，年齡最大的26歲，最小的15歲時，特別舉例國父孫中山發起革命推翻滿清，響應者都是17、18歲的青年，強調國民黨就是年輕人成立的黨，只是如今百年政黨也須改革。
馬英九也經常和青年學生座談，問題多屬國家大事；洪秀柱與青年學生座談，問題非常直接、生活化且包羅萬象；整個座談活動近6時才結束。
有人問洪秀柱交過幾個男朋友？有人好奇說，查網路上有關洪秀柱的事，為何被稱為小辣椒？
洪秀柱表示，每個人都有所扮演的角色，她在立法院問政，如果輕聲細語，可能沒有人會理她。
她舉例，立法院審議陸生三法時，民進黨強烈反對，國民黨是用打架打出來的；當時還是民進黨立委的賴清德跳到官員桌上一路踢放在桌上的相關修法資料，她當時十分生氣，於是站上桌子怒斥你給我下去！賴清德你是要選台南市長的人，你這個德性，選什麼選啊！你給我下去！證明小辣椒稱號名不虛傳。
至於洪秀柱交過幾個男朋友？她笑說，這是國家機密；她長得也不差，不要以為她沒男人愛，她肯定是有人愛的，而且她的男朋友一定有很多，但不能講得太清楚。（閻光濤編）
【中央網路報】
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上一則：國民黨台北市黨部新春團拜
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