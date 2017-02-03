【中央網路報】

詹啟賢和阿基師開心合照。（中評社攝） 中國國民黨台商黨代表2日中午在北市福容飯店餐敘，20多人的場合沒有對外開放，但要參選國民黨主席的國民黨前副主席、國光生技董事長詹啟賢、黨主席洪秀柱與副主席郝龍斌都前來致意，拉票意味濃厚。有趣的是，詹離場時，因趕攤沒吃飯，在飯店一樓餐廳買麵包時，巧遇福容飯店廚藝總監、名廚阿基師鄭衍基，彼此不認識的兩人還歡喜合照。中評社台北2月3日報導，詹啟賢和阿基師握手致意時，吸引了在飯店大廳守候的媒體上前拍照，詹笑著對媒體說，他是和阿基師同時看到彼此，互相吸引，才彼此相認合照。媒體詢問阿基師知不知道詹要選國民黨主席？阿基師笑著說有看到報紙有寫啦！至於自己是否為國民黨員？阿基師說我是福容黨啦！廚藝精湛的阿基師靠著在電視節目上教婆婆媽媽們煮菜而聲名大噪，目前還在上海開餐廳。（閻光濤編）