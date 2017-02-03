KMT/中評現場：詹啟賢巧遇阿基師歡喜合照中央日報 (2017-02-03 12:20)
中評社台北2月3日報導，詹啟賢和阿基師握手致意時，吸引了在飯店大廳守候的媒體上前拍照，詹笑著對媒體說，他是和阿基師同時看到彼此，互相吸引，才彼此相認合照。媒體詢問阿基師知不知道詹要選國民黨主席？阿基師笑著說有看到報紙有寫啦！至於自己是否為國民黨員？阿基師說我是福容黨啦！
廚藝精湛的阿基師靠著在電視節目上教婆婆媽媽們煮菜而聲名大噪，目前還在上海開餐廳。（閻光濤編）
【中央網路報】
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上一則：國民黨台北市黨部新春團拜
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