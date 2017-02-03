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吳敦義晚間在桃園細數代理黨主席，帶領全台正副議長選舉，六都一舉拿下五都空前勝利，桃園更是首先旗開得勝，帶動國民黨士氣。（中評社攝） 中國國民黨桃園市議會議長邱奕勝2日晚間在桃園中壢宴請喝春酒，席開九桌，桃園藍營要角幾乎全員到齊，唯一嘉賓是吳敦義。吳敦義上台，細數當年代理黨主席，規劃安排全台正副議長選舉，桃園正副議長邱奕勝、李曉鐘人選最先確定，也最有把握，結果桃園首先旗開得勝，接著六都議長拿下五都，成功帶動國民黨士氣。這中評社桃園2月3日報導，場春酒晚宴，桃園藍營出席踴躍，包括現任立委呂玉玲，前任藍委黃木添、朱鳳芝、楊麗環、陳根德、廖正井，前國大代表徐鴻進、前國策顧問李總集、前桃園縣副縣長黃敏恭、李朝枝，現任市黨部主委楊敏盛，桃園兩位中常委張育美、侯佳齡，議會黨團前後任書記長李家興、徐玉樹，與國民黨籍市議員，加上升格前國民黨桃園各鄉鎮市首長及農會重要幹部。晚宴開始，陳學聖尚未抵達，另外無法出席有前藍委孫大千，議長邱奕勝表示無法聯繫上，現任不分區吳志揚，人在嘉義，不克前來，另外，桃園黃國園黨部主委孔繁定，也沒有到場。餐會先進行新春團拜，彼此互道恭喜，主人家邱奕勝上台致詞提到，他要感謝吳敦義當時代理黨主席，最先確定桃園的正副議長人選，公開懇請在場全力支持吳敦義競選黨主席。吳敦義受邀上台，開始講得很含蓄，不過一呼應邱奕勝的感謝，馬上有精神，表示他才要好好謝謝邱奕勝，謝謝桃園。那年我代理黨主席，馬英九敗選辭去黨主席，我本來也要辭，但馬主席請我代理，才著手規劃全台正副議長人選！吳敦義說，第一個絕對有把握是桃園。他說，看來看去，（正副議長選舉）只有桃園穩贏，本來想只有一都，結果桃園首先旗開得勝，竟然最後拿下五都議長。吳敦義逐一回顧他擔任代理黨主席任內，因為桃園先確定，台北市議會議長選舉，第二輪才確定，新北市本來輸一票，後來拼到最後平手，抽籤竟然當選，所謂上半場靠努力、下半場靠手氣。他表示，眼見桃園台北新北都拿下，民進黨在台中市積極拉紅黑派，原本議長寶座也可能不保，後來爭取親民黨的關鍵票，台中也拿下，至於差十多票的台南，最後李全教也拿下議長。吳敦義開心說，正因為桃園首開勝利聲音，六都贏了五都，特別要感謝桃園。他說自己腳比較長，聽到有晚宴，特別跑來向大家問候請安，祝福人人健康家家幸福，祝福台灣風調雨順，國泰民安，最後冒昧拜託，黨主席支持吳敦義。（閻光濤編）