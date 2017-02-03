【中央網路報】

台中藍營黑派大老、國民黨前立委郭榮振。（中評社攝） 台中藍營黑派大老、國民黨前立委郭榮振接受中評社訪問表示，台南南鯤鯓代天府每年新春抽出的國運籤，過去都很貼切預言台灣的實際狀況，今年抽出下下籤，我們希望能失準。他憂心的說，現在蔡政府親美日、對抗中國大陸，這也是窮兵黷武的一種形式，讓兩岸和平受到威脅，讓兩岸升高軍事對峙、緊張態勢升高，這是驗證下下籤的預言，令人憂心忡忡，希望籤詩不要成真。郭榮振強調，台灣跟大陸、美國、日本至少要等距交往，最好還在偏中，因為兩岸是一海之隔，蔡政府如果聰明，應該致力維護兩岸關係發展，一方面維持台海和平穩定，二方面又改善台灣經濟發展，這才是正確方向。美國將台灣當成棋子，台灣主政者卻把美中對抗當成是台灣的機會，這是很危險的事情。郭榮振，1950年出生，台中藍營黑派大老，服役時曾到美國海軍聖地牙哥基地受訓，曾擔任2屆台灣省議員、立法委員，家族世代居住在台中大安，也有經營養豬事業，曾獲推舉擔任台中市肉品市場董事長，對台灣農漁牧業相當熟悉。目前受國民黨籍台中市議長林士昌邀請擔任議會機要簡任秘書。郭榮振對中評社表示，南鯤鯓代天府每年在新春抽出的國運籤，他一直都有在關注，過去都很貼切預言台灣的實際狀況，今年抽出下下籤，我們都希望今年能不準一點，讓台灣過得好一點、逢凶化吉，因為包括大甲鎮瀾宮也抽出中下籤，都是提醒在位者要更小心謹慎。郭榮振認為，台灣在面對內憂外患局勢下，外在的最大威脅就是美中關係變化，會直接影響台灣，因為美國新任總統川普比較沒有脈絡可循，他是政治素人，又是精於算計的商人，在這樣的狀況下，美國跟中國大陸的博弈。郭榮振告訴中評社，美國將台灣當成棋子，台灣主政者卻將美國拿台灣對抗中國當成是台灣的機會，這是很危險的事情，美國跟中國大陸的衝突跟博弈，川普是生意人，很有可能把台灣當成籌碼放棄掉，以維護美國的利益，這比起台灣的對外經貿危機的傷害還更大。郭榮振提到，二戰時期波蘭的例子還歷歷在目，英國與法國為了對抗希特勒領導的德國，與波蘭結合，結果德國一火大就揮軍向東、進攻波蘭，結果英法為了自己，最終也都沒有派兵到波蘭支援，波蘭最後的下場還遭到蘇聯的入侵。郭榮振認為，台灣跟大陸、美國、日本至少要等距交往，最好在偏中點，因為台灣跟大陸經濟往來是最緊密，台灣未來的出路跟市場都是在中國大陸，今日的大陸已非吳下阿蒙，在這樣的情況下，蔡政府要認清台灣未來的一條路，在川普要求製造業回到美國之後，台灣對美的出超會慢慢改變。郭榮振向中評社說，台灣跟大陸是一海之隔，如果蔡政府聰明就應該致力維護兩岸關係發展，一方面可以維持台海和平穩定，二方面又可以改善台灣經濟發展，而不是想搞新南向政策要跟東南亞一個一個國家搞好關係，搭著大陸一帶一路的順風車，整個東協市場就只是一帶一路八條路線的其中之一，這是大好趨勢。郭榮振表示，現在台灣的主政者的意識形態太重，不是為了台灣未來而努力，而是為了實現意識形態而施政，這對台灣很危險，德國曾經很強盛，因為在希特勒領導下窮兵黷武，最後成為二戰元兇搞垮經濟。郭榮振強調，現在蔡政府親美日、對抗中國大陸，這也是窮兵黷武的一種形式，讓兩岸和平受到威脅，讓兩岸升高軍事對峙、緊張態勢升高，這對台灣都是很不利，這也是驗證下下籤的預言，我們都憂心忡忡，希望籤詩不要成真。（閻光濤編）