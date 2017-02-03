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范綱祥。（中評社攝） 美國總統川普上台後頒佈禁止七個伊斯蘭國家公民入境新令，激起反彈，民進黨桃園市議員范綱祥接受中評社訪問表示，美國畢竟還是民主國家，川普不可能變成行政權獨大的皇帝，會面對司法與立法的制衡。他也認為，不管誰把台灣當籌碼，都沒有值得好高興，重點是台灣要有自己的主見。美國是拿台灣的命去玩，有什麼好高興，沒有必要附和。范綱祥，台大環境工程研究所碩士、台大土木工程系學士，律師高考及格，環工技師高考及格，過去曾代表民進黨參選桃園升格前的桃園市長選舉，些許票數落敗，現在是民進黨桃園市議員。川普自1月20日就職上任的10天裡，根據《CNN》的統計，總共簽署了5項較具法律效力的行政命令，以及10項備忘錄，還完成多項人事變動，其中頒布的7個穆斯林國家人民禁止入境與暫停接納難民的行政命令，除了引發美國各大國際機場抗議人潮聚集外，也讓聯邦法院的法官們跳出來連署聲明，司法部代部長葉慈（Sally Yates）遭到解任。本身也是律師高考及格的范綱祥，對於川普發佈七國禁令，認為確實比較誇張，他說，一開始認為，即使是政治素人作法比較大膽，身為領導人也應該跟著機構與體制慢慢互動。范綱祥說，無黨籍台北市長柯文哲剛上任，新聞焦點都在他身上，但後來還是修正，柯文哲只是市長，撼動層面沒有這麼大，都懂得修正，川普或許難預測，但台灣千萬要記得別高興得太早。他認為，台灣夾在美陸兩大強國之間，本來就不應該太高興，不管誰把台灣當籌碼，或者不把台灣當籌碼，都沒什麼好高興，重點是台灣自己要有主見，未必整天和別人吵架。他表示，川普上台最大作為，就是衝撞一個中國原則，不見得是壞事。一個中國若被國際社會完全接受，台灣就沒有生存空間，因為國際社會認定中國，合法政府就是中華人民共和國，不是中華民國，台灣是沒有講話機會。重點是，不要因為川普去衝撞高興！范綱祥說，美國是拿台灣的命去玩，有什麼好高興，沒有必要附和。他說，川普最後衝撞會演變出怎樣新的互動模式？沒有辦法預測，只能靜觀其變，難道美國對台灣有這麼忠誠嗎？美國還是以美國本身利益為優先，挑戰一個中國原則背後，是要跟中國在貿易等其他問題上達成一個交易，這句話聽了很毛，不是為了台灣，沒有什麼好高興。范綱祥說，美國總統不至於變成皇帝，因為民主發展到一定階段，會有制衡力量，況且川普權力基礎沒有這麼穩定。（閻光濤編）