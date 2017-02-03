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珠海台商會常務副會長兼金灣區高南分會會長簡廷在表示，新的一年，中、美商業模式都在改變，台灣要把握商機，搭橋比築牆重要。（中評社攝） 廣東珠海台商會常務副會長兼金灣區高南分會會長簡廷在2日接受中評社訪問表示，新的一年，中國大陸迅猛邁向產業優化，美國出現以商領政的新經濟模式，兩岸之間，搭橋比築牆更為重要。打造上海迪士尼建築設計的簡廷在，為豪門國際開發董事長，財團法人台北經營管理研究院2016年傑出大陸台商創新經營獎得主。簡廷在從台南出發，1992年前進大陸，專攻大地雕塑藝術工程。簡廷在在農曆春節返回台南並接受中評社訪問。對於新的一年，美陸世界兩大經濟體的變化與發展，他認為高度依賴國際貿易的台灣，一方面要有穩定的環境來吸引國際投資，另一方面則要把握中國大陸產業優化、美國以商領政的新經濟模式契機，與美陸兩大市場接軌。兩岸之間，搭橋比築牆更為重要！簡廷在說，台灣如果持續的被歷史、政治因素拉扯不休，讓人不安，將無法推進國際化，陷入發展瓶頸的產業也無法找到商機轉型。中國大陸國家統計局日前公布去年全年經濟增長6．7％，另世界銀行則是在全球經濟展望報告，預估中國今年經濟成長率為6．5％，針對中國大陸經濟放緩的趨勢，簡廷在觀察，大陸的經濟正值轉型，特別是傳統產業都在轉型優化，追求更高的性價比。簡廷在舉例，就其熟悉的一般傳統建築業，工地物料包括鋼筋、水泥、人力等條件，製作出來的品質往往不夠精良；現在大陸積極發展裝配式建築產業，也就是先在工廠分門別類製造，再載運到現場快速組裝。這個優化的改變，讓傳統要兩年才能完工的大樓，不到一年就能完工。他說，經濟以建築為首要，中國大陸政府鼓勵、獎勵、帶頭推動傳統產業優化轉型，許許多多的工廠都動起來，環保較差的工廠也都在優化，整體而言，是呈現迅猛發展的態勢。當然，優化過程會對傳統產業帶來衝擊，但轉型不是壞事，人要進步，市場、區域發展、技術都要進步，這是非常好的正能量，台灣要面對，也應該正面看待。至於國際關注的美國新政府，簡廷在表示，美國總統川普上台，明顯看出施政以經濟為重，他認為美國新政府會在既有的政治制度上發展獨特的經濟領政新模式。川普的商人領政風格不同於以往，也顛覆了美國長期累積下來的慣性思維，看好、看壞的都有，但他認為，整個態勢不見得會更差，他傾向對此應該多一點正面思考，特別是台灣高度依賴國際市場，經濟需要靠國際貿易拉動，對於美國的動向更要高度關注，台美中三方經貿關係非常密切，台灣要觀察並抓住機會與之接軌。他說，有太陽的地方就有台商，許多台商擁有堅忍的毅力、國際化程度高，實力強，當川普鼓勵美國企業、製造業返回美國投資時，未來可預見會推出設廠優惠條件；當美國打造商業投資新模式之際，也是台商的機會。簡廷在表示，美陸的商業模式都巨幅的改變中，美國更是以經濟為重，面對正在進行的變化，台灣經濟市場規模小，更需要懂得拓展國際視野、強化國際化，特別是台灣的製造產業也到了發展瓶頸，引進國際大廠投資才能找到商機轉型，但前題是要有一個穩定的、讓人安心的投資環境，如何搭橋維持兩岸關係和平穩定就非常重要了。（閻光濤編）