英報：溫格的安逸 造就了無冠阿森納北京新浪網 (2017-02-03 12:59)
《太陽報》尼爾-阿什頓文章：阿森納的庸人生活
當一個阿森納球員，日子就是這麼滋潤。
訓練完，到倫敦的Hampstead區，在午後找一家有品位的咖啡店，度過休閑時光。
卡布奇諾咖啡文化在阿森納大行其道，那充滿泡沫的享受，對阿森納的球員們來說，味道肯定不錯。
對於慘痛的經歷，比如主場1比2輸給沃特福德，他們似乎不會沉溺太久。阿森納的陣容，拿著每周10萬多的薪水，贏一場每人還能拿1萬5，確實是個不錯的活計。
能進前四就行啦，夥計們！
自從2004年來，他們每年都能做到，上次溫格和阿森納拿冠軍，還是04年的不敗一代。而總體算下來，他們每年平均落后冠軍13分，4勝1平的差距，實在可不小。
人們曾說，阿森納的男孩們會長大成為男人的，但現在，他們距離男人還是摸不著邊際。
打進前四，晉級一個他們沒希望贏的賽事(歐冠)，這就是這些年來阿森納的全部主題。爭奪英超對他們來說也有些遙遠，最近的一次還是2008年，他們排名第三，距離冠軍曼聯差4分。
在這樣一支球隊，沒有什麼真正的壓力，至少他們沒有切爾西俱樂部環境中的那種壓力。自從溫格上次奪取英超冠軍以來的13年，切爾西已經換了10個教練，無論你如何看待切爾西，藍軍確實創造了一種追求成功的文化，整個氣氛都是為了爭奪冠軍。自從2004年以來，4次英超冠軍(穆里尼奧3次、安切洛蒂1次)和歐冠冠軍(迪馬特奧)，是相當出色的表現。
再看溫格，自從2004年以來，他從阿森納拿到了8000萬英鎊的工資，而只能時不時的拿個足總杯聊以自慰。溫格很聰明，當其他頂級強隊對足總杯越來越沒興趣時，他卻利用了這一便利。到底還算是個主要的獎杯，不是嗎？可是英超？那個槍手球迷們渴望觸摸的獎杯，他們卻沒機會。
切赫、桑切斯、厄齊爾曾知道如何衝過冠軍終點線，但在阿森納，他們沒戲，以後也會是如此。阿森納這個地方，讓人太舒適了，而溫格，也已經失去了他的鋒芒。
是的，阿森納會反彈的，他們一直會，因為殺進前四名，是寫在他們的程序里的。但爭奪冠軍就別想了，因為他們實在太安逸。
相關閱讀：裝在套子里的溫格
(legion)
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【MERRELL】戶外鞋 Waterpro Gauley 男鞋 運動 休閒 健行
- 范登伯格 藍道圈毛編織地毯-共三色-200x260cm
- 【STEIFF德國精品童裝】休閒吊帶褲(連身洋裝/褲)
- 【MORR】Rainster女款抽繩風衣外套-珊瑚紅(中長版風雨衣外
- 【德國博依beurer】易固型熱敷墊(HK55)
- 【COACH】立體馬車荔枝皮革雙拉鍊長型手拿包(天藍)
- YSL EASY BAG Y字LOGO牛皮波士頓手提包(大-深咖啡)
- Kate spade 金色扣翻蓋鱷魚紋長夾(綠)
- 【SUMMER寶石】巴西3A級天然紫晶洞《11.6kg》(707-14)
- 【拓弦音樂】OMS 26吋 雷雕系列 烏克麗麗 高級桃花心木(送5