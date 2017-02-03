《太陽報》尼爾-阿什頓文章：阿森納的庸人生活

當一個阿森納球員，日子就是這麼滋潤。

訓練完，到倫敦的Hampstead區，在午後找一家有品位的咖啡店，度過休閑時光。

卡布奇諾咖啡文化在阿森納大行其道，那充滿泡沫的享受，對阿森納的球員們來說，味道肯定不錯。

對於慘痛的經歷，比如主場1比2輸給沃特福德，他們似乎不會沉溺太久。阿森納的陣容，拿著每周10萬多的薪水，贏一場每人還能拿1萬5，確實是個不錯的活計。

能進前四就行啦，夥計們！

自從2004年來，他們每年都能做到，上次溫格和阿森納拿冠軍，還是04年的不敗一代。而總體算下來，他們每年平均落后冠軍13分，4勝1平的差距，實在可不小。

人們曾說，阿森納的男孩們會長大成為男人的，但現在，他們距離男人還是摸不著邊際。

打進前四，晉級一個他們沒希望贏的賽事(歐冠)，這就是這些年來阿森納的全部主題。爭奪英超對他們來說也有些遙遠，最近的一次還是2008年，他們排名第三，距離冠軍曼聯差4分。

在這樣一支球隊，沒有什麼真正的壓力，至少他們沒有切爾西俱樂部環境中的那種壓力。自從溫格上次奪取英超冠軍以來的13年，切爾西已經換了10個教練，無論你如何看待切爾西，藍軍確實創造了一種追求成功的文化，整個氣氛都是為了爭奪冠軍。自從2004年以來，4次英超冠軍(穆里尼奧3次、安切洛蒂1次)和歐冠冠軍(迪馬特奧)，是相當出色的表現。

再看溫格，自從2004年以來，他從阿森納拿到了8000萬英鎊的工資，而只能時不時的拿個足總杯聊以自慰。溫格很聰明，當其他頂級強隊對足總杯越來越沒興趣時，他卻利用了這一便利。到底還算是個主要的獎杯，不是嗎？可是英超？那個槍手球迷們渴望觸摸的獎杯，他們卻沒機會。

切赫、桑切斯、厄齊爾曾知道如何衝過冠軍終點線，但在阿森納，他們沒戲，以後也會是如此。阿森納這個地方，讓人太舒適了，而溫格，也已經失去了他的鋒芒。

是的，阿森納會反彈的，他們一直會，因為殺進前四名，是寫在他們的程序里的。但爭奪冠軍就別想了，因為他們實在太安逸。

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(legion)