梅西爆桿世界波引狂讚：讓40馬競球迷張大嘴巴北京新浪網 (2017-02-03 12:09)
國王杯半決賽首回合，巴薩2-1力克馬競，比賽中梅西打進了一記技驚四座的遠射。
這粒進球非常精彩，當時梅西在禁區前帶球，突然選擇抬左腳射門，皮球如出膛炮彈一般直飛球門方向，最後打在門柱內側彈進球網，馬競門將莫亞完全沒有辦法。
根據賽后測算，這次射門的距離為24米，時速達到了92公里。
《馬卡報》另闢蹊徑，從一個獨特的角度稱讚了梅西的這粒進球。該報發表文章，題為：「梅西的進球讓多少張嘴巴張開了？」
在內文中，《馬卡報》自己給出了答案，在看到梅西的這粒進球后，球門後有至少40名馬競球迷張開了自己的嘴巴。
（Echo）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Canon】EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM(平輸)
- Kate spade small ella 底飾拉鍊牛皮手提/斜背包-暗紅
- 吉加吉 摩登造型 矮沙發 JS-4221 (可拆洗)
- 【YSL SAINT LAURENT】經典YSL金屬銀釦牛皮壓紋拉鍊長夾 寶
- 美式風文字體收納三抽櫃
- Voluspa 香氛蠟燭 雲杉 紙盒玻璃含蓋 368g Spruce Cuttings
- 【HOME MALL-卡哇伊皮製包覆式】雙人5尺床頭片+床底(3色)
- Candies BBCDSxKAZZROCK聯名款立體黃鴨iPhone6/6s 4.7
- 【東方翡翠寶石】老鼠與錢幣/鼠來寶/A貨翡翠玉墜吊墜/糯豆
- 【Keeley Ann】異國戀冬-甜美蝴蝶結毛絨全真皮楔型底短靴(
福原愛今東京迪士尼辦婚禮 王楠全家到場祝賀【北京新浪網】
庫里解釋放棄三分賽原因:已成勇士隊內較量【北京新浪網】
[夢之隊網]大樂透第17013期推薦匯總【北京新浪網】
男子中大樂透2481萬失眠整夜 扮"財神"領獎-圖【北京新浪網】
庫里35分勇士加時失利 考神准三雙國王止連敗【北京新浪網】