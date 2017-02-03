國王杯半決賽首回合，巴薩2-1力克馬競，比賽中梅西打進了一記技驚四座的遠射。

這粒進球非常精彩，當時梅西在禁區前帶球，突然選擇抬左腳射門，皮球如出膛炮彈一般直飛球門方向，最後打在門柱內側彈進球網，馬競門將莫亞完全沒有辦法。

根據賽后測算，這次射門的距離為24米，時速達到了92公里。

《馬卡報》另闢蹊徑，從一個獨特的角度稱讚了梅西的這粒進球。該報發表文章，題為：「梅西的進球讓多少張嘴巴張開了？」

在內文中，《馬卡報》自己給出了答案，在看到梅西的這粒進球后，球門後有至少40名馬競球迷張開了自己的嘴巴。

（Echo）