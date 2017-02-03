新華社阿拉木圖2月2日電（記者韋驊 徐征）第28屆大冬會2日決出了花樣滑冰女子單人滑項目的金牌，俄羅斯選手拉迪奧諾娃折桂，中國選手趙子荃名列第八。

當日，儘管拉迪奧諾娃出現失誤，但憑藉一套高難度動作，她在自由滑中獲得了127.59分的高分，加上前一天在短節目中獲得的69.02分，俄羅斯人以196.61分、領先第二名將近10分的成績獲得金牌，兩名日本選手分列二、三位。

來自哈爾濱體育學院的趙子荃在自由滑中獲得了93.71分，最終以146.94分名列第八。

在賽后的採訪中，趙子荃說：「此前韓國選手在比賽中傷退了，裁判遲遲沒有宣布結果，我的熱身時間太長節奏被打亂了。我對自己的表現不太滿意，在比賽中有很多小失誤。」

同樣來自哈爾濱體育學院的李佳殷以111.75分排在第17位。

花樣滑冰項目3日將展開男子短節目的爭奪。