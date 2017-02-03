獲參院通過任命的國務卿提勒森今(3)日走馬上任，川普內閣正式啟動。提勒森宣誓就職後表示，未來將著重團隊合作，沒有公職經驗的他謙稱自己是初生之犢，需要團隊的經驗扶持提攜。

64歲的提勒森(Rex Tillerson)曾任美孚石油公司董事長兼執行長，和川普一樣是政治素人，沒有擔任公職經驗。儘管之前因為親俄背景遭共和黨及民主黨國會議員質疑不適任，最後參院仍通過提勒森的任命案。

川普在提勒森的宣誓儀式上致詞，說國務院的使命是捍衛美國利益，讓美國更加強盛，人民更加安全。他並勉勵提勒森，要加強我們原有的同盟關係，創造新的同盟關係，以美國人民的安全為基礎，建立美國戰略利益。

提勒森表示，美國的成功靠得是眾人的奉獻及付出，仰賴所有人的智慧和正確的判斷。他讚揚國務院的員工，是世上最優秀的公務員，並再次強調團隊合作的重要性。

他提到未來擔任國務卿的3個重點，負責任、成實及尊重每個人。提勒森勉勵自己，也希望所有團隊都能這麼做，他說選舉結果並非讓每個人都滿意，每個人都有表達意見的權利，但仍需要尊重團隊。他也說，自己新手上路，未來必須仰仗團隊豐富的施政經驗，協助他做出正確決策。

由於川普上任後短短12天即簽署多項行政命令，包括暫停難民入境美國4個月，及禁止來自伊朗、伊拉克、敘利亞、索馬利亞、蘇丹、利比亞及葉門等7個穆斯林國家人民入境。此舉惹惱伊朗在內的穆斯林國家，國務院更有約900名員工透過「異見具申管道」，表達對川普的不滿及對政策的反對，讓提勒森甫上任就面臨許多挑戰。

另外國際間許多懸而未決的問題，如北韓揚言試射飛彈、中國大陸趁勢崛起及未能完全停火的敘利亞內戰，以及美國永遠的威脅俄羅斯，也將成為提勒森上任後必須處理的首要之務。