（中央社華盛頓2017年2月2日綜合外電報導）美國總統川普的外孫女阿拉貝拉（Arabella）在Instagram影片中大唱中文歌拜年，唱完還送上飛吻，可愛模樣迷倒一票網友。



美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，川普千金伊凡卡（Ivanka）將5歲女兒阿拉貝拉唱歌影片PO上網，當中可見阿拉貝拉一邊拉著舞獅玩偶，一邊哼唱「小小姑娘」旋律改編的賀年歌。



伊凡卡留言寫道：「阿拉貝拉為農曆新年學唱一首歌。佳節期間祝福大家有精彩絕倫的一年。新年快樂！」



網友紛紛留言稱讚阿拉貝拉「太可愛了」、「真棒」，有人說「我看了好幾遍，小妹妹好可愛」，也有人稱「這中文還蠻標準的，加油，她說的很好！非常美麗的小姑娘」，不過也有人酸川普「又派孫女當公關」。



川普和伊凡卡本週稍早就開始慶祝雞年。伊凡卡曾帶阿拉貝拉出席中國大陸駐華府大使館的春節活動。



川普談到伊凡卡大女兒阿拉貝拉時，稱她是「我的翻譯官」。