星巴克擬雇難民引反彈 矢言聘更多老兵中央社 (2017-02-03 12:44)
（中央社西雅圖2017年2月2日綜合外電報導）星巴克公司（Starbucks Corp）計劃雇用難民招致部分顧客反彈，今天表示將加速達到先前宣布的目標，在2018年前雇用1萬名退役軍人與軍眷。
路透社報導，星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）1月29日宣布打算在未來5年雇用1萬名難民。在他宣布這則消息的兩天前，美國總統川普簽署行政命令，停止讓難民入境美國4個月，並暫時禁止敘利亞等7國穆斯林人口為主國家的旅客入境。
舒茲宣布將雇用難民，是目前美國主要企業執行長中，針對川普命令做下的最堅實承諾。數名企業老闆仍對川普移民限制措施默不吭聲，但川普3日與部分企業家會面時，可能會被問到更多問題。
舒茲說，星巴克的難民聘僱計畫，初期主要雇用曾服役於美軍的軍人當翻譯並支持海外人員。
不過，這個全球最大咖啡連鎖店旋即遭遇反彈，許多網友在社群媒體附上#抵制星巴克（#BoycottStarbucks）主題標籤，呼籲顧客不要到星巴克消費。一些網友也上傳刪除手機星巴克app的截圖。
不過，在星巴克宣布難民聘雇計畫後，包括潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等演員推文力挺星巴克。潔西卡雀絲坦說：「星巴克打算雇用1萬名難民，#買星巴克。」
星巴克是在2013年與前國防部長蓋茨（Robert Gates）一同宣布，計劃未來5年聘雇1萬名老兵與軍眷。星巴克今天表示，目前已經雇用超過8800名老兵與軍人配偶，且將持續聘僱更多退役軍人。（譯者：中央社張曉雯）
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