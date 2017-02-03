（中央社記者鍾榮峰台北2017年2月3日電）蘋果iPad去年第4季出貨量和營收雖然年減，但研究機構統計顯示，iPad仍位居全球平板市占率首位，三星居次，不過全球平板電腦出貨規模呈現衰退。



根據市調研究機構IDC統計顯示，去年第4季蘋果iPad出貨量達1310萬台，在全球平板電腦市占率約24.7%，位居首位。其中iPad Air 2與Mini 機種占大部分。



排名第2的三星去年第4季平板電腦出貨量約800萬台，市占率15.1%。排名第3的亞馬遜（Amazon）去年第4季出貨量約520萬台，市占率約9.7%，第4和第5分別是聯想（Lenovo）與華為（Huawei）。



從去年全年來看，統計顯示，蘋果去年全年iPad出貨量達4260萬台，市占率24.4%，位居首位，排名第2的三星去年出貨量2660萬台，市占率15.2%。



不過全球平板電腦市場持續出現衰退，IDC統計顯示，去年第4季全球平板電腦出貨量約5290萬台，較前年同期6620萬台減少20.1%。去年全年出貨量1億7480萬台，較前一年2億720萬台減少15.6%。



另一家市調研究機構Strategy Analytics報告也顯示，去年第4季蘋果iPad在全球平板電腦市占率約20.6%，穩居寶座，排名第2的三星出貨量810萬台，市占率12.8%。排名第3的亞馬遜去年第4季出貨量約420萬台，市占率約6.7%，第4和第5也分別是聯想與華為。



Strategy Analytics統計也顯示，全球平板電腦出貨量呈現下滑，去年第4季全球平板電腦出貨量約6350萬台，較前年同期6960萬台減少9%。



根據蘋果日前公布資料顯示，去年第4季iPad銷售量約1308萬台，較上一季大增41%，營收55.33億美元，較上一季大增30%，不過較上一年同期的1612萬台，減少19%，營收較上一年同期減少22%。