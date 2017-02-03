（中央社記者潘智義台北3日電）金融監督管理委員會證券期貨局核准宏利投信申請募集「宏利三年到期亞洲新興債券基金」，以美元計價發行，總額1億美元。



證期局指出，原則上，宏利三年到期亞洲新興債券基金自成立日起屆滿3個月以後，整體資產組合的加權平均存續期間應在1年以上，但成立屆滿2年後，不受前述存續期間限制。



另外，自基金成立起6個月後，投資於亞洲新興市場國家或地區債券，總金額不得低於基金淨值60%；投資高收益債券以前述亞洲新興市場國家或地區債券為限，且投資總金額不得超過基金淨值40%。1060203