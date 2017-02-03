中碳向越鋼購輕油製苯 1250噸抵台中央社 (2017-02-03 12:53)
（中央社記者潘智義台北3日電）苯價維持高檔，中碳公司指出，向越鋼購買輕油製苯，第1船1250噸已於1月抵台，第2船可望在2月中旬裝船。
中碳表示，油價上揚帶動相關系列產品價格上漲，苯價在去年11月以前每噸約600美元，但12月已來到每噸800多美元，今年1月苯價再漲，更一度突破每噸1000美元，隨後回檔再漲，目前每噸仍逾900美元。
中碳輕油提純廠設計年產能12萬噸，中鋼、中龍可供應原料輕油約9萬多噸，剩下部分外購，越鋼煉焦副產品輕油正可供應中碳。1060203
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HEAD Graphene XT Radical Rev Pro 網球拍
- MindShift曼德士 多功能附掛槍套包 Multi Mount50-MS721
- Pandora 潘朵拉 大小鋯石滿鑲墜-透明
- CASIO EDIFICE 深藏不露的魅力時尚男性優質腕錶-黑-EFV-500
- A-LUXE 亞立詩鑽石 求婚戒 0.30克拉 FVS2 完美車工鑽戒
- 【光彩珠寶】10分鑽戒(永恆III)
- Pioneer先鋒 Andrew Jones認證 5.1.4天空聲道揚聲器組合(書
- 《DFhouse》英式工業風- 單抽聚寶櫃
- 【kuosh】美國進口名媛外套(NW-6025)
- Charlotte Olympia KITTY 天鵝絨貓咪鍊帶包(紅色)
連自己人也不放過？特斯拉邁入全面充電收費階段！【北京新浪網】
《西遊·伏妖篇》單日跌48.1% 為何沒成票房神話?【北京新浪網】
春節加碼 大樂透今加開210組百萬紅包、頭獎衝破2億【NOWnews今日新聞】
雅虎終於死了：從1000億到破產賤賣，最後連名字都沒保住【北京新浪網】
春節催生413位百萬富翁 大樂透今續加開百萬紅包【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》