北投凌晨連續縱火案 警逮捕一男到案中廣新聞網 (2017-02-03 12:40)
台北市北投區今天(3號)凌晨，接連發生5起縱火案，先是在北投尊賢路附近一處停車場發生雜物堆火警，之後又陸續在吉利街、承德路等處，發生多起火警通報，讓消防隊疲於奔命。
警方研判，北投凌晨的連續火警疑似是有人刻意縱火，隨即調閱監視器調查，發現一名家住士林區的22歲劉姓男子涉有重嫌，警方已經將人帶回警局偵訊，並且進一步釐清相關動機。(照片翻攝自網路)
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