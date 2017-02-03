英國廣播公司（BBC）引述墨西哥一項最新研究顯示，墨西哥的首都「墨西哥市」，在實施車輛星期六限制進城措施之後，並沒有減少空氣中的污染物含量。



科學家原本預期，如果實施周末限制車輛進城措施，應該可以使汽車排放廢氣量，減少百分之十六；不過美國加州大學柏克萊分校的研究人員說，他們發現，實施這項措施之後，並沒有任何明顯效果。



至於為什麼實施限制車輛進城措施之後，廢氣減排效果仍然不彰？研究發現，原來上有政策，下有對策；民眾自己不用開車，但可以共乘，可以叫計程車，或是買第二輛車等等。



墨西哥市的空氣污染問題，一直讓墨西哥政府頭痛不已。由於墨西哥汽車數量暴增，而且墨西哥市的地理位置類似盆地，三面環山，使得空氣污染物難以排出，因此每年都有數萬人，因為空氣污染而生病住院。



