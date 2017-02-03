限制汽車進城政策無效 墨西哥市空污仍然嚴重中廣新聞網 (2017-02-03 12:40)
英國廣播公司（BBC）引述墨西哥一項最新研究顯示，墨西哥的首都「墨西哥市」，在實施車輛星期六限制進城措施之後，並沒有減少空氣中的污染物含量。
科學家原本預期，如果實施周末限制車輛進城措施，應該可以使汽車排放廢氣量，減少百分之十六；不過美國加州大學柏克萊分校的研究人員說，他們發現，實施這項措施之後，並沒有任何明顯效果。
至於為什麼實施限制車輛進城措施之後，廢氣減排效果仍然不彰？研究發現，原來上有政策，下有對策；民眾自己不用開車，但可以共乘，可以叫計程車，或是買第二輛車等等。
墨西哥市的空氣污染問題，一直讓墨西哥政府頭痛不已。由於墨西哥汽車數量暴增，而且墨西哥市的地理位置類似盆地，三面環山，使得空氣污染物難以排出，因此每年都有數萬人，因為空氣污染而生病住院。
關鍵字：
上一則：台陸人權人士盼川普關注中國人權
下一則：台陸人權人士盼川普關注中國人權
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【GIGABYTE技嘉】GV-N1060WF2OC-3GD 顯示卡
- 【台中輕旅行】台中藍天1969二日雙人(限平日)
- nonno 立體花朵 柔軟皮革樂福鞋-煙燻黑
- 【ATUNAS 歐都納】德國原廠deuter/FUTURA透氣網架後背包32L
- NIKE (女) 棉質--運動外套(連帽) 灰 842846010
- Longchamp 經典Le Pliage摺疊款長把水餃包(中.紫)
- 【Kenneth Jay Lane】好萊塢巨星最愛 長頸鹿手環 鑲K金 奶
- 漢妮Hampton安琪拉小花架-米白色 33x33x70cm
- COACH 馬車壓紋LOGO荔枝紋皮革翻蓋長夾(附支票夾/深酒紅)
- 【KingSton 金士頓】HyperX Cloud Revolver 電競耳機(HX-HS
研究稱地球「漏氣」：太陽風把氧氣吹到月球【北京新浪網】
解局：韓國執意要部署薩德 泡湯的可能性有多大【北京新浪網】
美國黑獄「容嬤嬤」出任中情局二把手【北京新浪網】
川普移民禁令 6萬簽證暫時撤銷【中央社】
特朗普禁穆令被暫時凍結：7國可正常申請赴美【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》