（中央社記者朱則瑋台北3日電）台北市北投區今天凌晨連續發生6起火災，燃燒對象為資源回收物、雜物等物品，警方根據監視器畫面，逮到一名22歲犯嫌，正帶回警局偵訊中。



北投警分局調查，今天凌晨3時30分至5時30分在北投承德路等地連續發生6起火災，所幸皆無人員傷亡，財損也不大，由於犯嫌沒有鎖定特定對象，警方初懷疑非個人恩怨，而有很大機率是隨機縱火。



警方調閱監視器畫面，發現1名疑似犯嫌蹤跡，這6處縱火點距離不遠，犯嫌應是步行，持打火機縱火，警方稍早循線逮捕一名22歲有前科的犯嫌，正帶回警局訊問，釐清案情。1060203