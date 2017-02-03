一部自小客車凌晨自撞護欄停在台中市環中路與龍富十路路口，台中市警局黎明派出所前往處理，副所長莊念遠發現車內疑似有毒品，搜出安非他命及K他命，清查身份，發現郭姓駕駛因涉及詐欺及妨害自由等案，遭新北地檢署發布通緝中，警方訊後依違反毒品危害防制條例以及通緝移送、歸案。



（張文祿報導）



一部白色轎車反覆撞擊路旁護欄，讓人不解，路人見狀報案。黎明派出所副所長莊念遠、警員周志政及警專實習生沈科漢抵達現場，趨前喝令郭姓駕駛下車接受盤查，郭嫌一開始說是「自己在等人」，還謊報年籍資料。二十六歲的郭姓駕駛向警方表示，自己外出訪友，一日來回新竹、台中，因體力不堪負荷，恍神自撞。



黎明派出所副所長莊念遠發現車內有可疑物品，檢視之後，確認是安非他命及K他命，此時，郭嫌開始裝呆裝萌，員警透過警用電腦比對出郭嫌為新北地檢署發布的詐欺及妨害自由通緝犯。



警方在車上搜出安非他命19.45公克、K他命5.15公克、一粒眠24粒、K他命咖啡包19.05公克及待化驗的混合毒品23.36公克，郭嫌最後承認持有毒品。



