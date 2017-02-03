看到這張圖片了吧！三人行必有師焉！小隆成站在李小龍身前有模樣的，害羞中帶著可愛！李小龍的武術精神竟被這個日本男孩所傳承？來看看何出此言？！

在李小龍的銅像前，小隆成穿著一身李小龍的服裝，擺出漂亮的雙截棍姿勢帥呆了！聽聞這個僅5歲的日本小子喜歡模仿李小龍這話一點都不假。功夫無國界是真的！只要自己喜歡沒有做不到的，連5歲的小孩都可以，你也一定可以！

為了練就李小龍的功夫和身材，小隆成會在家裡在父親的陪伴下，進行身體柔韌性練習。看這一字馬，下腰的功夫真不是蓋的，從小就開始進行這麼高強度的身體素質練習！就像我國的體操雲東原，要想獲得優質的身體素質獲得奧運冠軍必須從小開始苦練，而小隆成卻做到了這個競技體育的級別！對於運動的堅持不懈、吃苦耐勞精神是杠杠的！

這身體素質不該是一個5歲的小孩就可以承受的程度吧！為了達成自己的目標，即使再艱難也要堅持下去，看他一臉鎮定的表情，絲毫不畏懼！然而和他比起來，也就讓你每天練習100個俄羅斯轉體訓練你都做不到，難道你連這個5歲的小男孩都不如嗎？

真的很佩服他的毅力，能夠這樣堅持！在這張圖片中可以隱約看到他的腹肌，在家裡訓練嚴格要求自己，讓自己成為和偶像一樣厲害的人物絕非一尺致函的道理他很明白！無論如何他都咬牙堅持刻苦訓練，一個其他同齡孩子都在快樂玩耍的年紀卻選擇成就自己的目標，為自己的目標夯實基礎，有沒有覺得這個5歲的小男孩很厲害！

這動作真心絕了！優美動作的背後是付出了多少艱辛的時光去努力，去克服疼痛，去挑戰一次又一次的身體極限！真心佩服他所付出和做到的事情。5歲就可以做到這麼多在常人看來並不簡單的事情。所以他的執著和堅持應該是我們在減脂、增肌和完成自己目標時需要學習的品質。

這個帥氣的側踹踢乾脆、利落、有力而乾淨。這造型夠漂亮，眼神夠堅定，拳頭夠英朗！小隆成的李小龍養成之路應該是上道了。隆成模仿香港功夫巨星李小龍的視頻在網上瘋傳的時間只是一時，但他堅持自己達到偶像的高度是一輩子要堅持的事情。

這個帥氣的動作不是一般人可以達到的吧！隆成的才華給他的父親留下深刻印象，父親從2014年開始將兒子的表演視頻上傳到Facebook與網友分享。視頻獲得廣泛關注后，隆成開始了他的巡迴武術表演，他還曾於2015年4月份在韓國電視節目上演練自己的絕技。這個5歲的日本小男孩繼承了李小龍的武術精神，威猛的不像他這個年齡該有的特點！你覺得呢！

新浪看點自媒體：運動發騷客

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