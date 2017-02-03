小法：C羅若在英超絕不會被噓 有梅西就沒問題北京新浪網 (2017-02-03 11:42)
小法接受採訪
在接受Movistar+採訪時，切爾西中場法布雷加斯談到了關於C羅和巴薩的話題。
進入2017年以來，C羅很多時間的表現都不盡如人意，這也引起了皇馬球迷的不滿，甚至有伯納烏的球迷向皇馬7號報以噓聲，對此，法布雷加斯說：「如果是在英超，球迷不會噓C羅，我對此非常確信。」
對於自己的前東家巴薩，法布雷加斯表示：「恩里克做得非常棒，他過去兩年的表現是完美的。如果你擁有梅西，那所謂的周期就不會結束。」
對於自己在切爾西的境況，小法說：「我所面對的是嶄新的局面，我不會退縮，為了更多的出場時間，我會一直奮戰到最後一刻，我知道我可以，我在每一支球隊都證明了這一點，我都能找到自己的位置。」
（Echo）
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