亞洲羽球團體賽抽籤出爐 中國隊與香港台北同組北京新浪網 (2017-02-03 12:43)
諶龍
日期:2月3日消息，2017年亞洲羽毛球混合團體錦標賽抽籤儀式昨日結束，中國隊位列賽會頭號種子，與中華台北和中國香港同分在A組。本次比賽將於2月14日-19日在越南胡志明市舉行。
昨日，亞洲羽協在越南胡志明市舉行抽籤儀式，本次亞洲羽毛球混合團體錦標賽共有13支隊伍參加。根據1月19日世界排名，中國、韓國、泰國和馬來西亞分列賽會前4號種子。
本次比賽13支隊伍根據抽籤分在4個小組，每個小組前兩名進入複賽，複賽再次進行抽籤決定對陣。頭號種子中國隊和中華台北、中國香港同分在A組；4號種子馬來西亞和衛冕冠軍印尼、斯里蘭卡位列B組；3號種子日本、泰國、越南和菲律賓同在C組；2號種子韓國與印度、和新加坡分在D組。
中國隊同組對手中華台北和中國香港兩隊實力接近，誰能與中國隊攜手晉級複賽，值得期待！
附：抽籤分組
A組：中國、中華台北、中國香港
B組：馬來西亞、印度尼西亞、斯里蘭卡
C組：日本、泰國、越南、菲律賓
D組：韓國、印度、新加坡
（空山鳥語）
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